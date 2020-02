Verein hat einen guten Namen

Hardheim.Der 1960 gegründete Tennisclub TC Hardheim wird in diesem Jahr sechzig Jahre alt und wird dieses Ereignis in gebührender Form begehen. Der Club wird derzeit von Verena Klohe zusammen mit ihrem engagierten Vorstandsteam geführt. Der Tennisclub hatte in der Vergangenheit so manche renommierte Hardheimer Persönlichkeit, wie beispielsweise Heribert Breitinger, sogar zum wiederholten Male als Vorsitzenden.

Besondere Erwähnung verdienen seit Gründung das ständige Engagement der Vereinsmitglieder um den Auf- und Ausbau und die Sanierungsmaßnahmen der Clubanlage und des Clubhauses.

Clubmitglieder aktivieren

Dies war und ist bis heute im Wesentlichen der Verdienst der Mitglieder und Vorstände. Grundprinzip war immer, möglichst alle Clubmitglieder zum Einsatz zu aktivieren und alles aus eigener Kraft zu schaffen.

So stehen dem Club heute in reizvoller Lage im Erftal insgesamt fünf Sandplätze zur Verfügung, die von April bis Oktober bespielbar sind. Geschaffen hat sich der TC zudem ein ansehnliches Clubheim mit rund 40 Sitzplätzen, einer Ausschanktheke, Einbauküche mit Induktionskochfeld und weiteren Einrichtungen.

Das Clubheim wird nicht dauerhaft bewirtet, kann für Feierlichkeiten aber gemietet werden.

Einen Namen gemacht

Im Laufe der zurückliegenden 60 Jahre hat sich der TC mit der sportlichen Aktivität und den Erfolgen der Tennisspieler ebenso einen Namen gemacht, wie mit seiner aktiven Beteiligung am Gemeindegeschehen und mit seinem Mitwirken an örtlichen Hardheimer Festveranstaltungen und Märkten, wie den Josefs- und Wendelinusmarkt . Von der regelmäßigen Beteiligung an den Medenrunden kann zudem von beachtenswerten Erfolgen berichtet werden.

Der Tennisclub ist auch weiterhin um die Werbung von Mitgliedern und Freunden für den „Weißen Sport“ bemüht, vor allem um die Gewinnung der Jugend. Entsprechend aktiv ist man daher im Verlauf eines jeden Jahres. Z

