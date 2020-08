Unterwegs ins Maintal

Hardheim.Traditionsgemäß fand am ersten Feriensonntag die vom verstorbenen Hermann Wawatschek ins Leben gerufene Fahrradtour ins Maintal statt. Bei der vom Verein Mühlenradweg Erftal organisierten Tour nahmen insgesamt 18 Radfahrer aus Hardheim und Umgebung teil.

Kleine Stärkung

Bei idealem Fahrradwetter und bester Laune startete die Gruppe am Schlossplatz in Hardheim und fuhr auf Feldwegen in Richtung Steinfurt. Von dort führte die Tour an den Messhöfen vorbei, über die Kamelbückel nach Sonderriet und weiter bis zur Fähre Mondfeld. Vor der Mainüberquerung mit der Fähre stärkten sich die Radfahrer bei einer vom Verein eigens eingerichteten Kaffeestation bei einem kleinem Imbiss.

Mit einer vom Fährschiffer spontan eingebauten kurzen Auf- und Abfahrt auf dem Main genossen die Radler ausgiebig den Blick auf die gegenüberliegende Henneburg von Stadtprozelten.

Von bayerischer Seite aus bewunderten die Teilnehmer bei ihrer Tour sichtlich die Schönheit des zum Odenwald hin überwiegend bewaldeten Maintals bis Freudenberg. In Bürgstadt stand dann wiederum, wie auch in den vergangenen Jahren, eine Einkehr auf dem Programm.

Anschließend führte die Fahrt auf dem Erftal-Mühlen-Radweg zurück nach Hardheim. Man war sich einig, dass es wieder einmal eine gelungene Tour war, die eine sehr gute Resonanz fand.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020