Unterstützung für den FCS

Schweinberg.Seine Jahreshauptversammlung hielt am Mittwoch neben dem Hauptverein auch der Förderverein des FC Schweinberg ab.

In der Turnhalle leitete der stellvertretende Vorsitzende Roland Steinbach für den verhinderten Vorsitzenden Mathias Lenz den Abend ein. Melanie Greulich erinnerte in ihrem Tätigkeitsbericht an die vergangene Versammlung und den erfolgreichen Getränkeverkauf beim BVB-Jahrhundertspiel im Juli 2019.

Die Finanzlage beleuchtete Kassierin Sonja Greß, der wiederum die Kassenprüferinnen Anja Greß und Simone Schmidt einwandfreie Buchführung attestierten. Somit empfahlen sie die Entlastung, die mit dem Grußwort des Ortsvorstehers Dieter Elbert einherging. Er dankte für die „finanzielle und ideelle Unterstützung des FCS“.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden sämtliche Amtsinhaber in ihren Positionen bestätigt: Sowohl der stellvertretende Vorsitzende Roland Steinbach als auch Kassierin Sonja Greß, Beirat Jürgen Adelmann und die Kassenprüferinnen Anja Greß und Simone Schmidt genossen das Vertrauen.

Zum Ende der Jahreshauptversammlung bedankte sich Steinbach für die stets „offene, einvernehmliche Zusammenarbeit“. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020