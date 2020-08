Unfall verursacht und geflüchtet

Hardheim.Ein Unbekannter beschädigte bereits am 29. Juli mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw in Hardheim. Die Besitzerin stellte ihren Peugeot gegen 6.45 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Wertheimer Straße ab. Als sie um 17.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel, so die Polizei. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten Peugeot. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

