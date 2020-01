Umtriebiger Firmengründer

Hardheim.Der mit höchsten Auszeichnungen geehrte Bauunternehmer Arnold Hollerbach wäre am heutigen Montag 70 Jahre alt geworden. Seinen sechzigsten Geburtstag vor zehn Jahren nahm er zum Anlass, aus Dankbarkeit für sein Glück und seine Erfolge die Arnold Hollerbach-Stiftung zu gründen, um anderen Menschen zu helfen.

Der umtriebige Unternehmer, Firmengründer und Allround-Man erlag am 15. Juli 2019 ganz plötzlich einer heimtückischen Erkrankung.

Nach dem Schulbesuch hatte er eine Lehre als Bauzeichner absolviert und hernach ein Studium der Bauingenieurwissenschaften. Bei der Hardheimer Firma Bertram Bermayer sammelte Arnold Hollerbach von 1971 bis 1977 praktische Erfahrungen und machte sich schließlich 1977 mit einem Architekturbüro selbstständig.

Ein Jahr später erfolgte die Gründung der Hollerbach-Bau GmbH. Neben der Planung von Eigenheimen, Gewerbebauten und Grundstücksmanagement erweiterte er ständig seinen Aktionsradius und gründete 1985 die „UniversalProjekt Laden- und Innenausbau GmbH, richtete in Waldstetten eine Produktionsstätte ein und übernahm 1990 die Firma „Berttram Ladenbau GmbH“ in Crailsheim.

Später kamen Unternehmen in Österreich, Ungarn und auf Mallorca hinzu. Im näheren Umfeld gliederte Hollerbach die Metallbaufirmen Schölch in Hardheim, Breitenbach in Miltenberg und EMüller in Rinschheim in seinen Unternehmensverbund ein. Damit wurde es im möglich, Wünsche der Kunden von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe zu erfüllen.

Zu seinen Kunden zählten namhafte Branchengrößen in ganz Europa – vor allem die Parfümeriekette „Douglas“, aber auch Textil-, Apotheken-, Orthopädie- und Schuhwarengeschäfte. In weltbesten Lagen der Metropolen Moskau, Prag und Warschau sind Ergebnisse seiner Arbeit ebenso zu finden wie in Buchen, Hardheim, Tauberbischofsheim und Wertheim. Denn Arnold Hollerbach hat seine Bodenständigkeit nie geleugnet.

Wertvollstes Kapital waren für ihn die Mitarbeiter: „Sie müssen wissen, dass der Chef hinter ihnen steht und einer von Ihnen ist“, lautete sein Credo. So kannte er alle seine mehr als 450 Beschäftigten nicht nur beim Namen, sondern oft auch deren familiäre und persönliche Verhältnisse.

Diese Maxime gab er seinen 1981 und 1982 geborenen Kindern Maximilian und Antonia weiter, denen er schon frühzeitig die Verantwortung über einen Teil seiner Betriebe übertrug. Dass diese Entscheidung richtig war, sollte sich nach seinem plötzlichen Ableben bestätigen. Die Unternehmen laufen weiter und der Verlust wurde in den Betrieben verhältnismäßig rasch kompensiert.

Dr. Maximilian Hollerbach leitet die beiden Baufirmen sowie die Grundstücksgeschäfte, Dr. Antonia Hollerbach die anderen Bereiche des Unternehmens. Zur künftigen Ausrichtung meinen sie: „Gut, es werden einige Veränderungen eintreten. Vor allem müssen alle Unternehmen und Aktivitäten im Ausland einer Bestandsaufnahme unterzogen werden. Aber wir haben für alle Betriebe volle Auftragsbücher.“

Für die Hardheimer Vereine hatte Arnold Hollerbach stets ein offenes Ohr und eine offene Hand. Vor allem dem Fußballsport galt sein besonderes Interesse. So sorgte er über 20 Jahre für einen sportlichen Höhenflug der Fußballer des TV Hardheim. Aber auch den Fechtern in Tauberbischofsheim, dem FSV Hollenbach, den Würzburger Kicker und nicht zuletzt der TSG Hoffenheim war er besonders zugetan.

„Mit der Gründung der nach ihm benannten, gemeinnützigen und mildtätigen Stiftung wollte er Gutes tun, für seinen Erfolg und sein Lebensglück danken und an die Menschen denken, die es möglicherweise nicht so geschafft haben“, stellte Dr. Antonia Hollerbach fest. Sie und ihr Bruder gehören dem Vorstand an, Geschäftsführer ist Hans Sieber.

Ziele der Stiftung sind die Hilfe in besonderen Notlagen, die Förderung im sportlichen, musischen und sozialem Bereich sowie die Unterstützung von sozialen und schulischen Einrichtungen. Aber auch die Förderung der Völkerfreundschaft, die Verständigung über Grenzen und Barrieren hinaus und die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Startchancen für Jugendliche in Beruf und Gesellschaft gehören ebenso hinzu wie die Fürsorge für Alte, Kranke und Behinderte.

Das ursprüngliche Stiftungskapital betrug 350 000 Euro, weitere Spenden der Familie kommen hinzu. Bild: Ingrid Eirich-Schaab

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020