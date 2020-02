Umleitung ausgeschildert

Hardheim.Die Verkehrsführung beim Umzug der „Hordemer Wölf“ am Fastnachtssonntag ist auf Betreiben des Gemeindeverwaltungsverbandes neu geregelt, um ein reibungsloses Durchkommen von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen zu gewährleisten. Deshalb wird der überörtliche Verkehr weiträumig umgeleitet. Ab 13.30 Uhr wird die Zufahrt nach Hardheim nicht mehr möglich sein. Hierzu wird an den Zufahrtsstraßen aus Richtung Miltenberg, Wertheim, Buchen und Tauberbischofsheim vollständig abgesperrt. Die Absperrmaßnahmen werden auch eine Behinderung des innerörtlichen Verkehrs zur Folge haben. Parkmöglichkeiten für auswärtige Besucher bestehen am Rewe-Markt, am Sportplatz, am Norma und auf dem Parkplatz der Firma Eirich. Die Umleitungswege der früheren Jahre (Riedstraße, Doggenbrunnen, etc.) müssen freigehalten werden. Die Sperrungen werden unmittelbar nach dem Ende des Umzuges gegen 16.30 Uhr wieder aufgehoben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020