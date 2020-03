Umfragebögen zurücksenden

Hardheim.Ab wann wieder Aufführungen am Mainfranken Theater Würzburg stattfinden können, ist derzeit ungewiss.

Unabhängig davon machen es Sanierungs- und Baumaßnahmen erforderlich, dass ab der Saison 2020/21 das Bestandsgebäude samt Großem Haus vorübergehend geschlossen werden muss.

Nach der Veröffentlichung des Spielplans für die Spielzeit 2020/21 Ende April sollen schnellstmöglich Informationen über die jeweiligen Vorstellungstermine und Produktionen veröffentlicht werden. Außerdem wünscht sich das Mainfranken Theater die Beteiligung der Abonnenten an einer bis Sonntag, 29. März, laufenden Umfrageaktion, weil das Abo-Angebot weiter ausgebaut und verbessert werden soll.

Der Hardheimer Theaterringleiter hat den Abonnenten die Beteiligung an dieser Umfrage ebenfalls ermöglicht und bittet um Rücksendung der Fragebögen am Besten direkt an das Mainfrankentheater Würzburg bis zum 29. März.

Im Theaterring U werden sich die Teilnehmer entscheiden müssen, ob sie die Fortsetzung der seit rund 50 Jahren regelmäßig angebotenen Theaterbesuche wünschen. Z

