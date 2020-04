Überraschung geglückt

Hardheim.Alle Vorbereitungen waren in der Endphase. Der Gottesdienst war schon vorbereitet, die letzten Gruppenstunden besprochen und die Ziellinie war sichtbar. Für die Erstkommunionkinder der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen wäre am Sonntag der große Tag der Ersten Heiligen Kommunion gewesen. Doch aus aktuellem Anlass musste diese auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Nun hatten die Erstkommunionkinder an dem geplanten Termin kein Fest. Der Tag sollte aber nicht so an ihnen vorübergehen“, sagt Gemeindereferentin Claudia Beger. In der Kirche wartete für jedes Kind ein kleines Überraschungsgeschenk, welches abgeholt und mit der Familie zuhause feierlich ausgepackt werden durfte. Bild: Seelsorgeeinheit

