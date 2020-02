Über 2019 gab es viel zu berichten

Hardheim.Informative Berichte sowie Ehrungen sah die Jahreshauptversammlung der Gemeinschaft Wohneigentum Hardheim vor, die am Dienstag im Alten Kindergarten stattfand und von Gemeinschaftsleiterin Irene Leiblein eröffnet wurde.

Nach den Totengedenken erinnerte Leiblein an die wesentlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres. „Es gibt viel zu berichten“, betonte sie und ließ wissen, dass die Kreativangebote des Kreisverbands auch von Hardheimern gut angenommen wurden. Weiterhin nahmen Delegierte an Tagungen von Kreis- und Landesverband sowie Bezirksvorstandssitzungen teil.

Nicht unerwähnt ließ die Gemeinschaftsleiterin das seit 2015 laufende EU-Streuobstprogramm, für das 232 Bäume entlang der Alten Würzburger Straße in bislang vier Schnittsaisons bearbeitet wurden. Kurz vor Beginn der fünften Schnittsaison dankte sie allen Helfern und Elmar Herberich, der regelmäßig Baumschnittkurse durchführt.

Zwar verhinderte die geringe Ernte eine Neuauflage der „Apfelaktion“ mit Hardheimer Schülern, doch habe man das Thema nicht vergessen und strebe eine Wiederholung an.

Imposante Leistungen

Gegen Ende ihrer Ausführungen zählte Leiblein die imposanten Leistungen der Gemeinschaft von Geräteverleih über wertvollen Sachinformationen bis hin zu Beratungen vor Ort oder im Buchener Service- und Beratungszentrum sowie Versicherungsangeboten auf.

Ihr persönlicher Dank galt neben dem Vorstand auch den Austrägern der Monatsschrift und allen Aktiven: „Ohne euch wäre das alles nicht im bekannten Umfang möglich“, so die engagierte Gemeinschaftsleiterin.

An 234 Mitglieder, fünf Vorstandssitzungen, das „vergnügliche Vielseitigkeitstraining“ mit Annemarie Sitte, Baumschnittaktionen, Schnittkurse mit Elmar Herberich, den Gartenvortrag mit Sven Görlitz, den Verkaufsabend in der ZG-Raiffeisen-Niederlassung, das Grillfest unter den Linden, die Beteiligung am Ferienprogramm mit dem Bau von Insektenhotels sowie die von der Frauengruppe organisierte Adventsfeier erinnerte Schriftführerin Adele Sauer.

Sie übergab das Wort an Birgit Grimm, deren Augenmerk der Frauengruppe galt. Im Mittelpunkt ihres Berichts standen das Schmücken und Aufbauen des Osterbrunnens, der Ausflug in die Sindolsheimer Kirchenkäserei, ein Diavortrag mit Walter Bechtold, die Oktoberwanderung und das gut angenommene Vielfältigkeitstraining sowie der Dank an Stellvertreterin Karin Fieger, Bertold Ditter und alle „Siedlerfrauen“.

Kompakt war der Bericht von Gerätewart Waldemar Bischof: „Die Vertikutierer wurde sieben mal entliehen, die Gartenfräse fünf mal.“

Auf die Einnahmen und Ausgaben kam Kassier Franz Nachtnebel zu sprechen, dem die Revisoren Adolf Weinbach und Hildegard Grimm-Gotthardt saubere Buchführung attestierten. Reine Formsache war schließlich die Entlastung des Vorstands.

Mit Grußworten wandten sich Kreisvorstandsmitglied Peter Rupp (Schefflenz) und Kreativ-/Frauengruppenbeauftragte Annemarie Sitte an die Gruppe.

Während Rupp landauf landab auftretende Nachwuchsprobleme ansprach, der rührigen Vorstandschaft dankte und zur Nutzung entsprechender Beratungsangebote im Buchener SBZ sowie zum gezielten Lesen der Monatsschrift „Familienheim und Garten“ animierte, lobte Annemarie Sitte das „Super-Jahresprogramm“, dessen Inhalte jedes Alter und jeden Geschmack erreichen.

Anschließend nahm Irene Leiblein die Ehrungen langjähriger Mitglieder vor. Für 25-jährige Treue zeichnete sie Karin Schwarz, Thomas Schneider, Andreas Seitz-Böna und Ulrika Ebert aus; seit 40 Jahren gehören Gerhard Fieger und Dittmar Egenberger den „Siedlern“ an.

Nachdem sie an diverse anstehende Termine erinnerte und auch die Wiederholung des im vergangenen Jahr sehr gut besuchten Grillfests (16. August) sowie die erneute Teilnahme am Ferienprogramm ansprach, klang der Abend mit einem gemütlichen Beisammensein aus. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020