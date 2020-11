„Trotz Corona kann man die Fastnacht nicht absagen“

Hardheim.„Fastnacht gebührend zu feiern – das werden wir uns trotz Corona auch in der Kampagne 2020/21 nicht nehmen lassen“, erklärte Präsident Daniel Weber am Donnerstag bei der Jahreshauptversammlung der FG „Hordemer Wölf“.

Feiern würden die Wölfe in der neuen Kampagne zwar anders als gewohnt und mit einem reduzierten Veranstaltungsprogramm, aber in jedem Fall im Bewusstsein ihrer traditionellen Verpflichtung und ihrem klaren Auftrag, die Menschen gerade auch in schlechten Zeiten zu erheitern. Zudem werden sich die Verantwortlichen der „Wölfe“ laut Weber auch weiterhin zielstrebig um den Erwerb eines eigenen Vereinsheims bemühen, was die Mitglieder nachdrücklich befürworteten.

Vorsitzender Michael Grimm führte durch die Versammlung. Auf Begrüßung und Totengedenken folgte der Geschäftsbericht, vorgetragen von Schriftführerin Vanessa Kuhn.

Sie konzentrierte sich dabei insbesondere auf die Zeit der fastnachtlichen Veranstaltungen und die dabei erbrachte Aktivität. Sie erinnerte an die regelmäßigen Arbeitssitzungen, an die Trainertreffen, an die Veranstaltungen der FG zu Hause und an jene, die auswärts besucht wurden. Verwiesen wurde von ihr auf die Arbeit der Tanzgruppen und die Arbeitseinsätze, auf die Besuche zur Fastnacht in den umliegenden Gemeinden, ebenso aber auch an Sitzungen außerhalb der Kampagne und an die Mitwirkung der FG beim Sommerfest und Weihnachtsmarkt sowie an manch andere bedeutsame Termine und Ereignisse.

Der Bericht des Präsidenten Daniel Weber erstreckte sich auf die abgelaufene Kampagne – vom 11. November 2019 bis zum Aschermittwoch 2020. Dabei zeigte er sich begeistert vom erfolgreichen Verlauf der verschiedenen eigenen Veranstaltungen.

„Toll gelungener Start“

Er sprach von einem „toll gelungenen Start“ am „Elften im Elften“, von der offiziellen Eröffnung der Fastnacht auf dem Schlossplatz im Anschluss an einen Gottesdienst und von dem bereits als erstem Höhepunkt eingestuften Programm mit gutem Zuschauerzuspruch. Es bestand aus dem Einzug des Hofstaates mit Gästen bei toller Atmosphäre auf dem Schlossplatz, dem Feuerwerk, der Vorstellung des neuen Ritterpaares Jasmin und Dominik Ebert sowie dem Auftritt der Guggemusikgruppe aus Boxberg. Im Anschluss legte DJ „Flachsi“ auf.

Teilgenommen wurde mit großer Mannschaft an der Narrenringeröffnungssitzung in Krautheim mit Auftritten von „Isegrim vom Unterschloss“ und den „Goldstücken“. In der Folgezeit schlossen sich das Ordensfest mit Vorstellung des von Lena Gärtner kreierten Jahresordens ebenso an wie die erstmals von einem Organisationsteam vorbereitete Kinderprunksitzung.

Für die hervorragenden Organisation und Moderation bedachte der Präsident Jannik Haas mit besonderem Lob.

Im Vorfeld der Prunksitzung mit zwölf Programmpunkten gab es erstmals zwei Generalproben, was künftig beibehalten werden soll. Die Beteiligung an der BBO-Fastnacht in Osterburken erfolgte traditionsgemäß.

Zur Endphase der Fastnacht gehörten der „Schmutzige Donnerstag“ in vollem Haus mit den Erftalhüpfern, das Ritteressen und der Umzug unter der Leitung von Marco Katzenmaier mit Team, die „Bad Taste Party“ und der Kehraus sowie das Rollmopsstechen. „Es war eine tolle Kampagne mit vielen Superlativen“, schwärmte der Präsident: „Es macht Spaß mit euch die Fastnacht zu feiern“. Dies auch mit Blick auf den Bau eines neuen Wurstmobils, der Neuauflage des Wolfsechos, der In-Dienst-Stellung von gleich sieben neuen Elferräten, mit der Unterstützung des Krankenhausfördervereins und der starken Beteiligung an der Narrenring-Eröffnungssitzung.

Engagement gewürdigt

Mit dem an alle gerichteten Lob verband er die Aufforderung, mit neuem Schwung an die neue Kampagne heranzugehen. „Trotz Corona kann man die Fastnacht nicht absagen“, so der Präsident, der aber auch wissen ließ, dass die große Mehrzahl der gewohnten Veranstaltungen – wie „Bad Taste Party“, „Schmutziger Donnerstag“, Kinderprunk- und BBO-Sitzung, Umzug und Prunksitzung nicht stattfinden können.

Dennoch: „Am 11.11. um 11.11 Uhr wird die Fastnacht eröffnet, das wird garantiert“, so der Präsident, und weiter: „Für die Eröffnung auf dem Schlossplatz gibt es eine Alternative“.

Ritterpaar und Jahresorden

Ebenso geben wird es ein Ritterpaar, einen Jahresorden und ein Wolfsecho sowie das Aufhängen der Wäsche.

Für die Tanzgruppen werden keine Auftritte möglich sein, doch wo auch immer möglich solle Fastnacht sichtbar gemacht werden – dies auch digital, nach dem Anfang mit dem FG-TV. Zusammenfassend lautete Weber’s Empfehlung: „Den Kopf nicht in den Sand stecken und aus dem Möglichen das Beste machen.“

Die wirtschaftliche Situation der FG verdeutlichte Daniela Jodlowski mit dem Kassenbericht und der Darstellung der Einnahmen und Ausgaben.

Der Vorsitzende Michael Grimm war um Antworten auf die Frage „Wo stehen wir?“ bemüht, verwies auf die Bedeutung des Fördervereins und lobte: „Die FG ist eine tolle Mannschaft.“ Stolz verwies er auf die sechs Tanzgruppen und neun Trainerinnen, was an sieben Tagen der Woche tänzerische Aktivität bedeutete. Den Erwerb der neuen Gardekostüme für die Wolfsgarde brachte er zur Sprache und freute sich über die tolle Resonanz auf die Angebote der FG und auch über die anerkennende Berichterstattung in der Presse.

In Bildern stellte er die „FG-Mode für alle“ in den verschiedenen Jahreszeiten vor und stattete Dank auch an alle „unsichtbaren“ Helfer ab, ehe er sein Lob für die Gestaltung des neuen und in der Firma Leiblein erstmals vorgestellten Wurstmobils kundtat.

Weitere Themen seiner Betrachtungen waren die Notwendigkeit eines neuen Pächters für die Erftalhalle und Überlegungen des Bemühens um ein eigenes Vereinsheim sowie Gedanken zum „Gesicht der Fastnacht“ und zu den unumgänglichen behördlichen Auflagen.

Antje Heim bestätigte als Kassenprüferin auch im Namen ihres Kollegen Heinz-Jürgen op te Roodt die einwandfreie Führung der Kassengeschäfte von Daniela Jodlowski. Ehrenpräsident Joachim Egenberger fand nach der Anerkennung der großen Leistungen der FG mit seinem Antrag auf Entlastung des Vorstands die Zustimmung aller.

Anschließend wurde ein freier Beisitzerposten mit der Wahl von Michelle Heim besetzt. Der durch den Verzicht des mit Lob und Dank bedachten Heinz-Jürgen op te Roodt frei gewordene Posten des Kassenprüfers wurde mit Lars Ederer besetzt.

Eigenes Vereinsheim

Danach wurde in reger Aussprache das vom Vorsitzenden verdeutliche Vorhaben des Bemühens um ein eigenes Vereinsheim diskutiert. Ein solches wird insbesondere für die Unterstellung von vier FG-Wagen benötigt.

Die Mitglieder wollten dazu die detaillierten Vorstellungen des Vorstands hören und verdeutlichten in Verbindung damit ihre Voraussetzungen für die Realisierung eines solchen Vorhabens.

Anschließend befürworteten sie einstimmig die Bemühungen des Vorstands, ehe die Jahreshauptversammlung mit Details zur Kampagnenplanung und Hinweisen geschlossen wurde.

