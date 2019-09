„Troglauer“ beim Bockbierfest am Start

Bretzingen.Das 43. Bretzinger Bockbierfest steigt vom 11. bis 14. Oktober. Auch dieses Jahr wird es gemeinschaftlich durch den Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bretzingen, die Musikkapelle und den Sportverein durchgeführt.

Am Freitag, 11. Otkober, sorgt „Number Nine the first Generation“ für einen rockigen Festbeginn. Sie werden eine rockige Hommage an große Rock-Songs liefern. Am Samstag, 12. Oktober, findet um 16.30 Uhr der traditionelle Bieranstich statt. Am Abend sorgen die „Troglauer“ für „Heavy Volxmusik“ und Oktoberfestgefühl, welches die Besucher in Dirndl und Lederhose zelebrieren. Zusätzlich wollen die Veranstalter die Party am Samstagabend mit dem DJ-Duo Maio und Crazy noch etwas verlängern.

Am Sonntag werden Frühschoppen und Mittagessen durch den Musikverein Kappel begleitet. Nach dem Fußballspiel bittet die Musikkapelle Bretzingen zum Tanz. Montags steht traditionell der Mittagstisch für die Betriebe, der Altennachmittag und Kindernachmittag an. „Die Heddebörmer Musikanten“ beschließen das 43. Bockbierfest musikalisch.

Eintrittskarten für die „Troglauer“ gibt es ab 9. September im Vorverkauf bei den Sparkassen Hardheim und Höpfingen sowie den Volksbank-Filialen in Buchen, Walldürn, Hardheim und Höpfingen. Weitere Informationen gibt es unter www.bretzinger-bockbierfest.de im Internet .

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.09.2019