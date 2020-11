Thementag für Erstkommunionkinder fällt aus

Hardheim.Die Auftaktveranstaltung für die Erstkommunionkinder des kommenden Jahres, geplant für Samstag, 7. November, muss aus gegebenem Anlass entfallen. Der Thementag wie auch der Kommunionkleiderbasar werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, heißt es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen.

Darüber hinaus wurde der Termin für die Feier der Ersten Heiligen Kommunion für Höpfingen und Waldstetten auf das Wochenende Samstag, 11. September, für Hardheim, Schweinberg und die Erftalgemeinden auf Sonntag, 12. September 2021 festgelegt.

Diese Alternativlösung wurde schon beim ersten Elternabend vorausschauend in den Blick genommen und beraten. Sie tritt jetzt in Kraft.

So kann der Beginn der Vorbereitung in Gruppenstunden ohne zeitlichen Druck in eine Phase gelegt werden, in der sich Kinder und Katecheten problemlos in Gemeinderäumen oder im Freien treffen können.

Bis dahin werden die Kinder durch Gemeindeassistentin Leonore Kern und Gemeindereferentin Claudia Beger durch die Aktion „Freundschaftsbrief“ sowie besondere Elemente in den Sonntagsgottesdiensten langsam an Thema und Inhalt der Erstkommunionvorbereitung herangeführt.

Die regulären Inhalte im Religionsunterricht der Klassenstufe 3 greifen die Themen ebenso auf und sind mit den Lehrkräften zeitlich abgestimmt.

Offene Angebote, die dezentral und im Kreis der eigenen Familie zu einem selbst gewählten Zeitpunkt wahrgenommen werden können, bietet der Kreis Kinderkirche immer wieder an. Diese sollen die Familien in ihrer Verantwortung für die Einführung des Kindes in den Glauben ernst nehmen und sind sowohl für kleine, als auch für Kinder im Erstkommunionalter konzipiert.

Die vereinbarten Aufgabenbereiche in der Vorbereitung auf das Erstkommunionfest, für die sich die Eltern verantwortlich erklärt haben, bleiben bestehen und orientieren sich jetzt am neuen Termin.

Das Team Erstkommunionkatechese bedankt sich bei dem Elternkreis für die konstruktiven Rückmeldungen am Elternabend im vergangenen Monat und hofft mit dieser Entscheidung Planungssicherheit für die Familien geschaffen und einen Freiraum für Kreativität in die Vorbereitung auf das Fest gebracht zu haben. Den ersten „Freundschaftsbrief“ erhalten die Kinder zeitnah.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.11.2020