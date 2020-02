„Thema, das noch heute aktuell ist“

Hardheim.Nachdem „Die Kaktusblüte“ aus der Feder von Pierre Barillet und Jean-Pierre Grédy in der Spielzeit 2013/14 einer der heiß geliebten Publikumsrenner an der Badischen Landesbühne war, inszeniert Intendant Carsten Ramm nun die Komödie „Das Schmuckstück“ des französischen Autorenduos, das zu den weltweit berühmtesten Dramatikern des Boulevardtheaters gehört. Zu sehen ist die Vorstellung am Donnerstag, 26. März , um 19.30 Uhr in der Erftalhalle in Hardheim.

Klassische Rollenverteilung

Das Stück erzählt mit viel Humor die Emanzipationsgeschichte einer Frau: Suzanne und Robert sind seit 30 Jahren verheiratet, die Rollen sind klar verteilt: Er leitet die Regenschirmfabrik, die er geerbt hat. Sie führt den Haushalt, hat die beiden Kinder großgezogen und hält ihm den Rücken frei, damit er seine Karriere verfolgen kann. An Roberts Pascha-Allüren und seine ironisch-herablassende Poltrigkeit hat sich Suzanne über die Jahre gewöhnt, seine sexuellen Eskapaden schon lange durchschaut.

Unzufriedenheit macht sich nun aber unter den Fabrikarbeitern breit. Sie treten in Streik, verlangen höhere Löhne sowie sozialere Arbeitsbedingungen. Robert ist jedoch nicht bereit, mit sich verhandeln zu lassen. Nach einem Handgemenge wird er gefangen genommen. Suzanne wendet sich hilfesuchend an den Bürgermeister Babin. Diesem gelingt es, den Unternehmer freizubekommen. Robert erleidet einen Herzanfall und muss zur Erholungskur gehen. Währendessen übernimmt Suzanne die Leitung der Firma. Sie steigert nicht nur den Umsatz, sondern schafft auch ein angenehmeres und sozialeres Betriebsklima. Schon bald ist Suzanne eine geschätzte Führungspersönlichkeit.

Als Robert von der Kur zurückkommt, überstürzen sich die Ereignisse: Seine Geliebte will nichts mehr von ihm wissen, Suzanne offenbart ihm ungeahnte Geheimnisse und denkt nicht daran, den Chefsessel in der Firma je wieder zu räumen. Erst durch einen Komplott gelingt es Robert, seinen Posten wieder zurückzuerobern. Doch Suzanne gibt sich nicht geschlagen: Frauen und Männer müssen endlich gleichgestellt und die Welt gerechter und friedvoller werden.

Konversationskomödie

Die Konversationskomödie wurde 2010 von François Ozon mit Catherine Deneuve und Gérard Depardieu verfilmt und erlangte große Bekanntheit. „Das Stück spielt in den 1970er Jahren, behandelt aber Themen, die leider noch heute aktuell sind“, so Regisseur Ramm. „Frauen sind immer noch unterrepräsentiert in Führungspositionen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Auch wenn sich in den vergangenen Jahrzehnten viel getan hat, ist die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern noch lange nicht erreicht.“

