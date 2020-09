Theaterfahrt nach Würzburg

Hardheim/Buchen.Das Mainfranken Theater Würzburg nimmt unter Beachtung aller Vorschriften im Oktober seinen Spielbetrieb wieder auf. Somit können auch die drei wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Aufführungen mit anderen Werken nachgeholt werden.

Das beliebte Schauspiel „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt wird am Sonntag, 4. Oktober, 18 Uhr aufgeführt.

Wie bisher kann an verschiedenen Orten in den Bus zugestiegen werden. Abfahrt ist in Buchen (Musterplatz) um 16 Uhr, in Walldürn (Bahnhof) um 16.10 Uhr, in Höpfingen (Haltestelle gegenüber Rathaus) um 16.20 Uhr, in Hardheim (Post) um 16.30 Uhr, in Schweinberg (Haltestelle Kirche) um 16.35 Uhr und in Tauberbischofsheim um 16.50 Uhr.

Besuch im Bürgerspital möglich

Unter Umständen ist auf Wunsch der Teilnehmer am 4. Oktober ein Besuch im Bürgerspital angedacht.

Beim zweiten Termin am Samstag, 7. November, um 20 Uhr bietet das Mainfranken Theater den Teilnehmern das Werk von Georg-Friedrich Händel „Garten der Lüste“ oder „Wie Rinaldo der Zauberin Armida beinahe erliegt“. An diesem Termin sehen die Zusteigemöglichkeiten wie folgt aus: Buchen 18 Uhr, Walldürn 18.10 Uhr, Höpfingen 18.20 Uhr, Hardheim 18.30 Uhr, Schweinberg 18.35 Uhr.

Von den Teilnehmern benötigt der Theaterringleiter die Namen und die Telefonnummern. Eine Absage muss rechtzeitig unter Telefon 06283/8338 oder per E-Mail zegewitz@t-online.de erfolgen. Der dritte Ersatztermin wird den Teilnehmern noch mitgeteilt. Z

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020