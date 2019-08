Termine der Frauen

Hardheim.Termine der Katholischen Frauengemeinschaften in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen:

Hardheim: Donnerstag, 18. Juli Sommerlesung der katholischen Frauengemeinschaft zusammen mit der katholischen öffentlichen Bücherei unter dem Motto „Luftig, duftig, sommerlich – Bücher für die Hängematte“. Beginn 19.30 Uhr. Dabei werden im Garten des Pfarrheims oder bei ungünstiger Witterung im Pfarrheim selbst Bücher bei gemütlicher Atmosphäre vorgestellt.

Dienstag, 6. August, Bäderfahrt nach Bad Rappenau. Abfahrt 13.45 Uhr Post Hardheim. Anmeldung bei Rita Horn, Telefon 06283/1651 oder Brigitte Schmid, Telefon 06283/6944. Der Halbtagesausflug der kfd Hardheim findet am Donnerstag, 26. September statt. Es geht nach Binau zu einem Gewürz- und Dip Seminar mit Verkostung und Einkaufsmöglichkeit. Das Abendessen wird im Gasthaus „Linde“ in Gerolzahn eingenommen. Abfahrt: 14 Uhr Post Hardheim, und 14.05 Uhr Rathaus Höpfingen. Anmeldung bei Anke Erbacher, Telefon 06283/6782, oder Hildegard Wanitschek, Telefon 06283/6646.

Bretzingen: Das nächste Frauenfrühstück findet am Mittwoch, 31. Juli, um 8.30 Uhr im Sportheim Bretzingen statt.

Schweinberg: Kräuterwanderung mit Segnung am Dienstag, 13. August. Treffen ist um 17.30 Uhr an der Wandertafel. Um 18.45 Uhr werden alle Würzbüschel bei einer kurzen Andacht in der Kirche gesegnet. Ab 19.00 Uhr Sommernachtsabend vor dem Pfarrhaus, bei schlechtem Wetter im Pfarrheim. Es soll ein Mitbring-Buffet geben. Geschirr, Besteck und Becher sind mitzubringen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019