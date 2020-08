Tennis-Turnier

Hardheim.Ein interessantes Turnier findet am Samstag, 29. August, ab 9.30 Uhr auf der Tennis-Anlage des TC Hardheim statt. Spieler aus der gesamten Region treten an, um ihre Leistungsklassen (LK) zu verbessern. Die Stärke der Amateur-Tennisspieler wird in LK „gemessen“. 23 ist die schlechteste, 1 der beste. Mit dabei ist an diesem Tag auch der aktuell stärkste Spieler der Tennis-Region Odenwald: Jannik Kemmerer aus Buchen. Er hat LK 1. Marc Eberle (LK 7) und der Ex-Hardheimer Torsten Baumann (LK 8) sind ebenfalls „am Start“ und garantieren für starken Tennissport. Auch der aktuelle Hardheimer Clubmeister Pascal Gärtner hat gemeldet. Insgesamt haben sich elf Spieler „eingeschrieben“. Zuschauer sind unter Einhaltung der Hygienevorschriften willkommen und werden im Clubheim auch bewirtet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.08.2020