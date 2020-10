Team nahm 235 Blutkonserven mit

Hardheim.Bei der jüngsten Blutspendenaktion des DRK in der Erftalhalle in Hardheim lief einiges anders als gewohnt ab: So ging die Aktion erstmals über zwei Tage – Montag und Dienstag. Außerdem fehlte die rege Betriebsamkeit, sowohl bei der Aufnahme, beim Laborcheck und schließlich beim Imbiss, wo man sich sonst mit Freunden und Gleichgesinnten traf, um zu plaudern und sich am Buffet des DRK-Ortsvereins Hardheim zu bedienen.

Das alles war der Covid-19-Pandemie geschuldet, denn die Blutspendezentrale Baden-Württemberg-Hessen war bestrebt, ein Infektionsrisiko für Blutspender, Entnahmeteam und die Ehrenamtlichen des DRK-Ortsvereins Hardheim weitestgehend auszuschließen.

Darum konnten nur jene spenden, die sich zuvor bei der Blutspendezentrale registriert und vorab einen Termin bekommen hatten. Allerdings sorgte die Zentrale – nicht das Entnahmeteam unter der leitenden Schwester Marion Mohr-Willer – für eine zusätzliche Aufregung, denn: Vorab angemeldete Spendenwillige aus den Nachbarkreisen wurden nicht zugelassen, in Hardheim stationierte Bundeswehrangehörige dagegen schon. Auf Intervention des DRK-Ortsvereins Hardheim wurde die Blutspendezentrale gebeten, diese Handhabe zu überdenken, was noch im Laufe des Montags auch geschah.

So wurde am Dienstag die strenge Auslegung seitens des Blutspendedienstes abgeschwächt.

Erfreulicherweise zeigte das Entnahmeteam Wohlwollen und nahm auch Blutspender an, die am Montag vergeblich vorgesprochen hatten und heimgeschickt wurden, und solche, die sich nicht vorab registriert hatten, aber durch soziale Medien schnell aktiviert werden konnten.

Trotz dieser Widrigkeiten konnte der Blutspendedienst nach Abschluss der beiden Tage insgesamt 235 Blutkonserven, darunter die von 15 Erstspendern, mitnehmen. Aus medizinischen Gründen konnten zwölf Personen nicht zur Spende nicht zugelassen werden.

Das fünfköpfige Team der Blutspendezentrale, für das an beiden Tagen Schwester Marion Mohr-Willer als Leiterin verantwortlich war, wurde von täglich 16 ehrenamtlichen Helfern des örtlichen Roten Kreuzes unter der Leitung von Bereitschaftsleiterin Vera Stolzenberger und der Blutspendebeauftragten Hannelore Gärtner unterstützt. Statt des üblichen Imbisses reichte das DRK situationsbedingt ein Lunchpaket zur Stärkung nach der Spende. hs

