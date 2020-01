„Tag des Wanderns“ im Mai

Hardheim.Für die Ortsgruppen im Bezirk 7 des Odenwaldklubs ergeht der Hinweis auf die für den 28. Juni geplante Busfahrt zum Odenwälder Wandertag in Bruchsal. Bezirksleiter Josef Eck wird bei den Ortsgruppen die Teilnehmerzahlen abfragen, um die Busreservierungen planen zu können.

Zum Tag des Wanderns am 14. Mai hat die OWK-Ortsgruppe Walldürn das Angebot zur Realisierung einer Wanderung unterbreitet. An diesem Angebot interessierte Ortsgruppen melden sich bei der Vorsitzenden der Ortsgruppe Walldürn, Agnes Sans.

Ebenso hingewiesen wird auf das Jubiläum der OWK-Ortsgruppe Miltenberg, deren 125-jähriges Bestehen am 25. April im alten Rathaus in Miltenberg (ohne Wanderung) begangen wird. Dazu sind die Ortsgruppen des Bezirks ebenfalls willkommen.

Vom Leiter des Referats Naturschutz, Manfred Hechler, ergeht der Hinweis auf das seit Jahrzehnten als am wichtigsten angesehene Thema „Natur am Wegesrand“, das in der Vereinszeitschrift „Die Dorflinde“ Ausgabe I des Jahres 2020 ebenso wie bei der Fachtagung des Referats Naturschutz am 16. Mai Themenschwerpunkt sein wird. Beim Erfahrungsaustausch über dieses Thema kann aus den Klubs von den Erkenntnissen berichtet werden. Z

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020