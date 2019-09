„Sympathiefaktor war spontan gegeben“

Hardheim/Höpfingen.Die Freude in der evangelischen Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen ist in diesen Tagen besonders groß – nicht nur bei der 18-jährigen Pia Essig, deren Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) vor Ort zum 1. September begann. Auch Pfarrer Markus Keller zeigt sich dankbar und zufrieden: „Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir im vierten Jahr in Folge einen FSJ’ler bei uns haben dürfen“, räumt der Geistliche ein und lobt die Unterstützung der Verbände als „herausragende Schützenhilfe“.

Pia Essig kam eher durch einen Zufall ins Erftal: „Durch einen Verweis im Sozialen Netzwerk Instagram, auf den meine Schwester mich aufmerksam machte, habe ich die Stellenausschreibung gefunden und lernte die evangelische Kirchengemeinde im Mai während dem Wandertag nach Dornberg näher kennen“, informiert die aus dem schwäbischen Ottmarsheim stammende 18-Jährige. Bei dieser Gelegenheit sprang der Funke sofort über.

„Nachdem ich mit dem einen oder Anderen ins Gespräch kam, war der Sympathie-Faktor spontan gegeben“, erklärt Pia Essig, die sich aus einem speziellen Grund speziell für Hardheim interessierte: die vorrangig auf die Arbeit des Ende letzten Jahres gegründeten Pfadfinderstamms „Badisch Sibirien“ ausgerichtete Stelle sprach sie an, da sie selbst seit 2012 dem im VCP (Verein Christlicher Pfadfinder) organisierten Ottmarsheimer Stamm „Siedlung Passat“ angehört.

„Die Existenz eines Pfadfinderstamms war maßgeblich an meiner Entscheidung für Hardheim beteiligt“, lässt sie im FN-Gespräch wissen. Das freut natürlich auch den gerade in diesem Bereich äußerst engagierten Pfarrer Keller. „Es ist für unsere Arbeit in Hardheim sehr hilfreich, dass Pia den Hintergrund der Pfadfinderbewegung bereits gut kennt“, lobt er und bezeichnet die Pfadfinderarbeit als ganz eigene Form christlicher Jugendarbeit – wenngleich sie andere Kinder anspreche als etwa „Teenkreis“ oder „Kidstreff“ es tun, stimme der inhaltliche Gedanke mit den gängigen Angeboten überein: „Es geht darum, den christlichen Glauben zu leben“, betont er.

Nachdem bereits im letzten Jahr gemeinsam mit dem FSJ’ler Christoph Fischer (die FN berichteten) die „Pionierarbeit“ geleistet wurde, könne man es nun verhältnismäßig ruhig angehen lassen. „Unser Stamm ist inzwischen auf 48 Mitglieder beider Konfessionen angewachsen, wobei man aber um Unterstützung jeder Art natürlich sehr dankbar ist“, erklärt Keller.

Schwerpunkt Pfadfinderarbeit

So spielen sich die rund 40 Wochenstunden Pia Essigs mehrheitlich im Bereich der Pfadfinderarbeit ab, wobei es weder einen fixen morgendlichen Einstand noch einen festen Feierabend gibt. „Die Zeit bemisst sich eher nach den einzelnen Veranstaltungen und Aktionskreisen mit jeweiliger Vor- und Nachbereitung“, lässt sie wissen. Pfarrer Keller schildert im Gegenzug, „dass sich aus Erfahrung die Stoßzeiten etwa an christlichen Hochfesten mit ruhigeren Phasen abwechseln“ und die Zahl der Wochenstunden sich zwar bei deren 40 einpendele, aber „letztlich eher variabel“ sei.

Der Dank beider gilt neben dem als Träger fungierenden Diakonischen Werk Baden, das hinter der aus Eigenmitteln der evangelischen Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen und zum kleineren Anteil von der evangelischen Kirchengemeinde Walldürn finanzierten Stelle steht, auch dem Ehepaar Claudia und Hagen Zoermer, bei denen Pia Essig eine kleine Wohnung nutzen darf. „Es ist ein absolut beispielhaftes und außergewöhnliches Engagement, dass diese Wohnung unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird“, sagt Keller und lässt nicht unerwähnt, dass Pia Essig Hardheim auf eine ganz besondere Weise tiefer kennen lernt: Mehrmals pro Woche nimmt sie ihren Mittagstisch bei wechselnden Gemeindemitgliedern ein, die sich dafür auf einer Liste im Gemeindehaus eintragen können.

Schnell integriert

„So bin ich bereits recht gut und vor allem schnell integriert worden“, freut sie sich und erklärt, sich bis jetzt durchaus wohl zu fühlen: „Der Zusammenhalt ist echt cool“, sagt die 18-Jährige und weiß es zu schätzen, bei allen Verantwortlichen von Pfarrer Markus Keller bis hin zur Familie Zoermer stets ein offenes Ohr vorzufinden. Wohin sie ihr Lebensweg nach dem einjährigen FSJ führt, kann sie derzeit noch nicht genau bestimmen: „Ich könnte mir zwar einen sozialen Beruf sehr gut vorstellen, habe mich aber noch nicht mit konkreten Zielen beschäftigt“, verrät Pia Essig, die in ihrer Freizeit gern zu ihrer Gitarre greift, sicher ein Hobby, das ihr gerade in der Jugendarbeit und insbesondere bei den Pfadfindern zustatten kommt. ad

