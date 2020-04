Strom war mehrere Stunden weg

Hardheim/Schweinberg.Kurz nach 11 Uhr gingen am Dienstag in Hardheim und einigen Ortsteilen die Lichter aus. In der Kerngemeinde war der Strom nach etwa einer Stunde wieder da. Da Hardheim über zwei Leitungen versorgt wird, konnte man hier problemlos auf die zweite Leitung umschalten.

Im Ortsteil Schweinberg gestaltete sich das schwieriger: Gegen 11.30 Uhr fiel auch dort der Strom aus. Erst nach etwa fünf Stunden, um 16.30 Uhr, konnten die Haushalte mittels eines Notstromaggregats wieder versorgt werden. Der Windpark Erfeld war ebenfalls vom Ausfall betroffen. Dieser konnte um kurz nach 13 Uhr wieder an das Stromnetz angeschlossen werden.

Ursache noch unklar

„Zur genauen Ursache der Versorgungsunterbrechung können wir derzeit noch keine Angaben machen. Wir vermuten aber einen Kabelfehler mit Folgefehlern“, teilte Dagmar Jordan, Pressesprecherin des Betreibers „Netze BW“ auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten mit. Die genaue Fehlerstelle müsse nun lokalisiert werden, um den vermutlichen Kabelfehler zu beheben. mg

