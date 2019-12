Stimmungsvolle Stunden bei der fünften Auflage

Bretzingen.Allerhand los war am Samstag bei der fünften Auflage des Bretzinger Weihnachtsmarkts, der heuer am neuen Standort ausgerichtet wurde: Vom Kirchplatz zog die von der Interessengemeinschaft „Attraktives Dorfleben“ in die Wege geleitete Veranstaltung auf die Freifläche unterhalb des Bürgerhauses.

Ein Höhepunkt, vor allem für die kleinen Gäste, war der Besuch des Weihnachtsmanns, der pünktlich zum Einbruch der Dämmerung seine Geschenke verteilte und ankündigte, brave und höfliche Kinder auch im nächsten Jahr wieder zu beschenken. Während die Musikkapelle Bretzingen Weihnachtslieder spielte, stand gemütlichen Stunden zwischen den stimmungsvollen Buden bei der einen oder anderen Tasse Glühwein, Punsch oder auch einer heißen Schokolade nichts mehr im Wege. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019