Stilvoll arrangierte Weihnachtsklassiker

Der Erlös des Adventskonzerts in der voll besetzten Pfarrkirche St. Sebastian und Vitus kommt der Renovierung des 318 Jahre alten Gotteshauses zugute.

Bretzingen. 318 Jahre hat die Pfarrkirche St. Sebastian und Vitus hinter sich. Eine lange Zeit, die ihren Tribut fordert und aktuell einige Sanierungsarbeiten erforderlich macht. Gerade das ohnehin vom „Zahn der Zeit“ angenagte Dach war durch den Hagelschlag vom 11. Juni 2018 noch stärker in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die hohe Verbundenheit der Bretzinger mit ihrer Kirche zeigte sich am Samstag im überwältigenden Besuch der „musikalischen Einstimmung auf Weihnachten“ von Kirchenchor und Musikkapelle, dessen Erlös den Renovierungsarbeiten zugutekommen wird.

Auf das instrumentale, von Organist Elmar Frank gespielte Intro folgte die Begrüßung durch Pfarrer Andreas Rapp, der sich auf die anstehenden Arbeiten bezog und das Konzert als „kleinen Beitrag zur friedlichen Adventszeit“ bezeichnete.

Begeisterte Zuhörer

Mit drei stimmungsvollen und ansprechenden Beiträgen stimmte schließlich der von Elmar Frank geleitete Kirchenchor die Besucher auf die Festtage ein. „O komm, o komm, du Morgenstern“ ging ebenso unter die Haut wie „Ehre sei Gott in der Höhe“ und „Herr, großer Gott, dich loben wir“. Die Begeisterung der Zuhörer war nicht nur auf die eingängigen Melodien, sondern auch auf die klaren Stimmen der Chorsänger zurückzuführen.

Eine geschmackvolle, klanglich durch die eigene Akustik der Kirche besonders kraftvoll wirkende Auswahl weihnachtlicher Stücke und Potpourris präsentierte auch die Musikkapelle mit ihrer Dirigentin Melanie Ehrenfried. Neben dem stimmungsvollen Werk „Driving Home for Christmas“ und dem getragenen Beitrag „We are the World“ weckte das besinnliche „Ave Maria“ nach Charles Gounod weihnachtliche Gefühle.

Volkstümliches Liedgut

Ähnlich einfühlsam erklang „Hymn of Friendship“ als wahrhaftige Hymne von festlicher Opulenz. Beliebte Weihnachtslieder aus dem englischsprachigen Raum wie „Last Christmas“ oder „Thank God it’s Christmas“ bündelte das Medley „A Christmas Pop Collection“. Traditionsreiche deutsche Beiträge zum weihnachtlichen Liedermarkt wie „Leise rieselt der Schnee“, „Süßer die Glocken nie klingen“ oder „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ erfreuten schließlich die Freunde volkstümlichen Liedguts. Auf den sehr stilvoll arrangierten Klassiker „White Christmas“ folgte der Gruß an „Tochter Zion“.

Im Mittelpunkt von Gerald Farrenkopfs kurzen Schlussworten stand der Dank an alle Beteiligten sowie Pfarrer Andreas Rapp, der den Konzertabend durch die Bereitstellung des Gotteshauses erst ermöglicht hatte. Mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Kirchplatz klang der Abend aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019