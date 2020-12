Sternsingeraktion „mal anders“

Hardheim.Aufgrund der aktuellen Situation findet keine Sternsingeraktion mit Gruppen, die unterwegs sind und die Menschen zu Hause oder in Heimen besuchen, statt. Möglich ist, in die Briefkästen einen Sternsingergruß mit Spendentüte und Segensaufkleber zu werfen. Dazu ist in Hardheim eine Anmeldung mit kompletter Adresse über die Homepage oder per E-Mail an u.butterweck@se-madonnenland.de notwendig. Parallel dazu wird in der Kirche St. Alban am Mittwoch, 6. Januar, um 14, 14.30 und um 15 Uhr ein gottesdienstlicher Impuls mit Sternsingern mit Austeilung des Segensspruchs und Entgegennahme der Spende stattfinden. In Höpfingen wird im Ortskern am Mittwoch, 6. Januar, in die Briefkästen ein Sternsingergruß mit Spendentüte und Segensaufkleber geworfen. Außerdem findet um 14.30 und 15 Uhr ein kurzer Impuls in der Kirche statt – und um 15.30 Uhr ein Dank-Wortgottesdienst. Die Spende kann in Pfarrhaus oder Kirche in der Spendenbox abgegeben werden. In Bretzingen liegen in der Kirche St. Sebastian und Vitus Spendentüten mit einem Sternsingergruß und dem Segensaufkleber an der Krippe aus.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020