Hardheim.Ein Weihnachtsstern erleuchtet seit Wochenbeginn das ansonsten leere Türmchen der evangelischen Kirche in der Hardheimer Jahnstraße. In der Dämmerung oder in den Abendstunden ergibt das ein sehr stimmungsvolles Bild, das durchaus adventliche Vorfreude erzeugt. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.11.2019