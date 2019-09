Spielzeit startet mit „Kabale und Liebe“

Hardheim.Die VHS-Außenstelle Hardheim wird in der Spielzeit 2019/20 nochmals die regelmäßigen Aufführungen des Theaterrings U in Würzburg besuchen. Die neue Spielzeit startet bereits am Samstag, 5. Oktober, mit der Aufführung des Schauspiels „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller.

Das Musical „Evita“ ist am Sonntag, 8. Dezember, zu sehen, danach am 11. Januar die Oper „Hänsel und Gretel“. Weitere Vorstellungen: die Oper „Der goldene Drache“ am 1. Februar, von Péter Eötvös das Schauspiel mit Musik und Gesang „Die Comedian Harmonists“ am 8. März, die Oper „Das Rheingold“ von Richard Wagner am 5. April, das Ballett „Mythos“ am 2. Mai, die Oper „ I Capuleti e i Montechhi“ von Vincenzo Bellini. Der Bus wird zu den gewohnten Zeiten in Buchen um 17.30 Uhr, in Walldürn um 17.40 Uhr, in Höpfingen um 17.50 Uhr, in Hardheim um 18 Uhr, in Schweinberg um 18,05 Uhr und in Tauberbischofsheim um 18.20 Uhr abfahren.

