Spielgeräte und Sitzecke stehen bereits

Schweinberg.Immer konkretere Formen nimmt der Mehrgenerationenplatz in Schweinbergs Ortsmitte an: Nachdem geraume Zeit über die weitere Nutzung und Aufwertung des „Alten Friedhofs“ gesprochen wurde und im vergangenen Jahr im Zuge einer Plakatwand-Aktion zahlreiche Ideen gesammelt wurden (die FN berichteten), rollen nun die Bagger. Einige Holzspielgeräte und die als Treffpunkt für Jung und Alt angedachte Sitzecke stehen bereits.

Ortsvorsteher Dieter Elbert erklärte auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten, dass die Gestaltung des Areals sich sehr eng an der Auswertung der im März 2018 aufgestellten Plakatwand orientiere: „Wie der Mehrgenerationenplatz am Ende gestaltet wird und was an Spielgeräten errichtet sein wird, entspricht den tatsächlichen Wünschen der von Anfang an in das Projekt mit eingebundenen Bewohner Schweinbergs“, hielt Elbert fest und verwies auf beachtliche Eigenleistungen der sich stark in den Bau einbringenden Dorfgemeinschaft sowie den noch mit einer Beleuchtung zu versehenden Durchgangsweg. „Der Platz wird am Ende sicher ein attraktiver Anziehungspunkt“, betonte der Ortsvorsteher.

Wie Bauamtsleiterin Denise Reichert wissen ließ, gehen die Arbeiten am „Alten Friedhof“ auch schon in die Schlussphase über: Der Schweinberger Mehrgenerationenplatz wird voraussichtlich Ende September oder Anfang Oktober fertig sein; die Grünanlage muss noch fertiggestellt werden. ad

