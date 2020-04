Spielfelder werden schon bald neu eingezeichnet

Hardheim.Normalerweise hätten die Hardheimer Handballer am Samstag ihr letztes Heimspiel der Verbandsrunde 2019/20 gegen die HSG St. Leon/Reilingen absolviert. Der Badische Handball-Verband und die Vereine hatten jedoch den Spiel- und Trainingsbetrieb am 16. März ausgesetzt und am 8. April wegen der anhaltenden Corona-Krise die Verbandsrunde für beendet erklärt.

Aufgrund des eingestellten Trainings- und Sportbetriebes in der Walter-Hohmann-Sporthalle handelte die Gemeinde Hardheim schnell und zog weitere Arbeiten in der Sporthalle vor. So renoviert nun eine Spezialfachfirma den strapazierten Hallenboden (die FN berichteten). Dabei bietet sich nicht nur für die Handballfans zurzeit eine ungewohnte Ansicht, da der Boden ohne die Spielfelder für verschiedene Sportarten zu bestaunen ist. Diese sollen nächste Woche neu eingezeichnet werden. Dabei wird das Handballspielfeld etwa 50 Zentimeter in Richtung Zuschauertribüne gezeichnet, um mehr Platz für Zeitnehmertisch und Auswechselbank zu gewinnen.

Das letzte Heimspiel gegen die TSG Wiesloch fand Anfang März auf dem Hallenboden statt. Dem ein oder anderen langjährigen Hardheimer Handballfan dürfte jedoch bekannt sein, dass das erste Handballspiel auf dem Boden der neugebauten Walter-Hohmann-Sporthalle am 12. November 1983 stattfand. Gegen den TSV Jöhlingen. Dies war der Grundstein für den späteren Aufstieg in die Regionalliga Süd. Nun hoffen die Spieler des TV Hardheims, dass sie bald wieder ihren Fans ihr Können vor heimischer Kulisse und auf neuem Boden zeigen dürfen. Einen Dank richtete die Handballfamilie an die Gemeinde Hardheim für die schnelle Durchführung der Renovierungsarbeiten. Gemeinsam freuen sich nun alle auf den ersten Heimspieltag in der neuen Verbandsrunde.

