Spielermangel sorgt für Auflösung der Jugendsparte

Schweinberg.Harmonisch verlief am Freitag die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Schweinberg im Schützenhaus. Die Wahlen ergaben einen Wechsel an der Führungsspitze: Auf Jörg Gaede folgte Andreas Sepp als Oberschützenmeister. Gleichzeitig wurde die Jugendsparte mangels Nachwuchs aufgelöst.

Schützenmeister Andreas Sepp trug den Bericht von Oberschützenmeister Jörg Gaede vor. Hier wurde an diverse Aktivitäten vom traditionellen Vatertagsfest mit Livemusik bis hin zur Teilnahme an Landes- und Kreissitzungen des Schützenverbands erinnert. Weiter erging der Appell an Freiwillige, um den Wirtschaftsdienst an den Sonntagen zu gewährleisten. Vertiefend blickte Schriftführer Benedikt Beuchert zurück: Zu den fünf Vorstandssitzungen folgten zwei Arbeitseinsätze zur Wartung an den Schießständen sowie kleineren Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Heuer stehen Ausbesserungen des Fußwegs auf dem 25-Meter-Stand auf der Agenda. Als erfolgreich bezeichnete Beuchert Vatertagsfest und Seniorenvesperabende. Dder Ausflug führte nach Miltenberg. Die durch Hagelschlag beschädigte Fassade des Schützenhauses erstrahlt dank Andreas Greß in neuem Glanz. Das im November bestandene Sicherheitsgutachten garantiert die Fortführung des Sport- und Vereinsbetriebes.

Mehrere Erfolge erzielt

Sportliche Höhepunkte führte der Bericht Michael Ruttmars auf. Der Sportleiter wünschte sich zwar eine höhere Trainingsbeteiligung und eine größere Teilnehmerzahl bei Vereinsmeisterschaften und Königsschießen, verkündete aber dennoch einige Erfolge: So erinnerte er an Milena Gerlach als Schützenkönigin 2019 (Erster Ritter Jürgen Maier; Zweiter Ritter Emil Schmitt; Schwarzritter Carmen Jentsch), die gute Präsenz von Dieter Weissinger bei den Kreismeisterschaften 2019, den achten Platz in der Kreisklasse Kleinkaliber-Sportpistole nach der Sommerrunde, den ersten Platz in der Landesklasse Ost der Kleinkaliber 3 x 20-Mannschaft (Melanie Herberich, Tobias und Benedikt Beuchert), den zweiten Platz der Mannschaft in der Kreisklasse/Luftpistole nach der Winterrunde 2018/19 und die Erfolge im Bereich der Kreissseniorenliga (Luftpistole/Auflage).

Weiterhin landete die Erste Mannschaft der Luftgewehr-Kreisoberliga (Tobias und Benedikt Beuchert, Carsten Schmitt) auf dem fünften Rang.

Ein schwerer Schritt oblag Jugendleiter Tobias Beuchert: Nachdem nur zwei Jugendliche aktiv sind und wiederholt kein Team der Jugendrunde gemeldet werden konnte, erfolgte die vorläufige Auflösung der Jugendsparte. „Das Jugendtraining findet künftig sonntags mit dem regulären Trainingsbetrieb statt“, gab Beuchert bekannt. Sollten sich genügend Jugendliche finden, stünde einer Wiederaufnahme der Nachwuchsarbeit nichts im Wege.

Über die Finanzen informierte Kassiererin Anne Kasperek, der die Kassenprüfer Manfred Merkert und Christian Würzberger gute Arbeit bescheinigten. Nach der Entlastung betonte Ortsvorsteher Dieter Elbert in seinem Grußwort die „gute Gemeinschaft“, die der Schützenverein seinen Mitgliedern böte, und gratulierte zu den beachtlichen sportlichen Erfolgen.

Die Neuwahlen ergaben nur geringfügige Veränderungen. Neuer Oberschützenmeister ist Andreas Sepp, als Schützenmeister fungiert Emil Schmitt. Bestätigt wurden Schriftführer Benedikt Beuchert, Edith Ruttmar als stellvertretende Sportleiterin, Milena Gerlach als Kassier-Stellvertreterin sowie Tobias und Benedikt Beuchert als Kyffhäuser-Schießwarte. Kassenprüfer sind Christian Würzberger und Manfred Merkert. Für langjährige Vorstandstätigkeit wurden Jörg Gaede (25 Jahre) sowie Maxi Gaede und Tobias Beuchert (jeweils zwölf Jahre im Vorstand) geehrt.

In seinem Schlusswort hielt Sepp ein Plädoyer für den oft in der Kritik stehenden, jedoch als entspannenden und ruhigen Ausgleich zum nicht immer einfachen Alltag anzusehenden Schießsport und leitete zum gemütlichen Teil über. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020