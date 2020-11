Spannung liegt in der Luft

Wer wird das neue „Ritterpaar“? © FG

Hardheim.Spannung liegt bis Samstag, 14. November, in der Luft, denn dann wird FG-TV exakt um 20.11 Uhr online gehen – und das neue Ritterpaar der „Hordemer Wölf“ vorstellen. Wie in den vergangenen Jahren, so wird es auch dieses Jahr wieder einen Hinweis pro Tag geben, der die Hardheimer auf die richtige Fährte führen soll. Die Fränkischen Nachrichten beteiligen sich am närrischen „Ritterpaar“-Rätsel – und veröffentlichen täglich ein Hinweis auf der Hardheimer Lokalseite.

Vier Tipps bis Samstag

So gibt es bis zum Samstag insgesamt vier Tipps, die die Bevölkerung zum Rätseln animieren sollen. Die Tipps werden natürlich auch wieder auf der Facebookseite und auf dem Youtube-Kanal der „Hordemer Wölf“ veröffentlicht.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.11.2020