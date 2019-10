Spannendes besprochen

Hardheim.Anfang Oktober fanden in der „Kindervilla Kunterbunt“ in Hardheim die Wahlen des Elternbeirats für das aktuelle Kindergartenjahr statt. Bei der ersten Elternbeiratssitzung am 22. Oktober wurden die neuen Mitglieder des Elternbeirats begrüßt und in ihre Arbeit eingewiesen. Im Elternbeirat 2019/20 sind: Als Vorsitzende Melanie Grimm („Gänseblümchen“), als Stellvertreterin Nicole Dyszy („Schmetterlinge“), als Schriftführerin Henny Kober („Schäfchen“), Monika Born („Häschen“), Viktoria Bouslair („Schmetterlinge“), Katja Brand („Bären“), Franziska Eirich („Elefanten“), Lena Gärtner („Gänseblümchen“), Sandra Hardt („Füchse“), Ulrike Merz („Häschen“), Anika Sobotta („Bären“) und Carmen Stang („Häschen“).

Im Anschluss an die Wahlen ging es weiter mit der Planung des Kindergartenjahres, welches wieder viel Spannendes bringen wird.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.10.2019