Sonne, Wein und herrliche Aussicht

Hardheim.Eine große Zahl von Wanderern startete am Sonntag bei bewölkten Himmel mit dem Bus unter der Führung von Traute und Jürgen Rüscher auf die Weininsel nach Sommerach. Als man das Ziel erreichte, begrüßte das Örtchen die Wanderer mit herrlichem Sonnenschein und steigenden Temperaturen. Gemeinsam ging es vom Parkplatz an der mittelalterlichen Stadtmauer entlang, durch das historische Stadttor, über den Rosenberg und Engelsberg zum Aussichtsturm, in die nördlichen Weinberge. Vom dort hatte man einen herrlichen Blick über die Mainschleife bis nach Volkach, Kloster Schwarzach und den Höhen des Steigerwalds.

Das nächste Ziel war die Aussichtsplattform mit Jesuskreuz auf dem Kreuzberg. Die Plattform gehört zu den „magischen Orten des Frankenweines“. Von dort hatten die Wanderer ebenfalls einen tollen Blick bis weit ins Umland.

Das nächste Ziel war die Hallburg, wo man gemeinsam eine Brotzeit einnahm. Die Kurzwanderer kehrten danach mit Traute Rüscher nach Sommerach auf das gerade stattfindende Weinfest zurück. Die Unermüdlichen legten mit Jürgen Rüscher eine weitere Trainingseinheit in den Weinbergen zurück und trafen danach müde und mit sich zufrieden auch auf dem Fest ein, wo man den Ausflug ausklingen ließ.

