Sonderpfarrblatt erscheint

Hardheim/Höpfingen.In der Seelsorgeeinheit wird es ab Samstag ein Sonderpfarrblatt geben. In kleineren Pfarrgemeinden haben sich Freiwillige gemeldet, die die Sonderausgabe an die Haushalte austragen werden. In den anderen Gemeinden liegen sie in den Kirchen aus. Für Hardheim und Höpfingen hat sich das Team über die Auslage in den Kirchen noch für eine Auslage in den Bäckereien entschieden.

Inhalte des Pfarrblattes sind neben allgemeine Informationen aus der Seelsorgeeinheit auch Vorlagen für eine kurze Andacht zu Hause in der Familie am Palmsonntag, sowie den Kar- und Ostertagen. Auf der Homepage steht das Pfarrblatt auch jederzeit zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020