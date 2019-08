Sommerserenade „Vive la France“

Schweinberg.„Vive la France“ heißt es am Samstag, 27. Juli, ab 20 Uhr auf dem Kirchplatz in Schweinberg. Die 15. Sommerserenade des Musikvereins Schweinberg führt in diesem Jahr nach Frankreich –: das Land der Liebe, des Weines, der Mode und natürlich der Musik. Einlass ist ab 19 Uhr.

Das Gesamtorchester unter Stabführung von Luk Murphy sowie das Schweinberger Nachwuchsensemble „Miniband“ unter Leitung von Kevin Nied nehmen die Besucher mit auf eine musikalische Reise durch Frankreich. Auf dem Programm stehen viele musikalische Highlights. Diese reichen von traditionellen Chansons („Edith Piaf“, „Gilbert Bècaud“, „France Gall“), Filmmusik („Papillon“, „Moulin Rouge“), Musicals („Les Miserablés“) bis hin zu französischer Popmusik.

Wie gewohnt ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Neben französischen Weinen, einer Cocktailbar und ausgesuchten Spezialitäten aus der französischen Küche dürfen sich die Besucher auch auf einen Crêpes-Stand freuen.

Am Sonntag gibt es von 14 bis 18 Uhr einen französischen Nachmittag ein. Bei Kaffee, Eiskaffee und Kuchen bietet der Kirchplatz in französischem Flair die perfekte Gelegenheit zum Verweilen. Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag von 15 bis 17 Uhr vom Musikverein Dörlesberg.

