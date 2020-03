Sommerfest wurde abgesagt

Hardheim.Die Schutzmaßnahmen und die Flut an Absagen macht auch nicht vor dem Hardheimer Sommerfest halt: Die Gemeinde hat sich entschieden, die für 19. bis 21. Juni geplante Tradition abzusagen und auch die weiteren Planungen einzustellen. Darüber informierte die Verwaltung in einer Mitteilung. „Der langfristige Gesundheitsschutz der Bevölkerung steht an erster Stelle“, heißt es. Diese große Veranstaltung sei langfristig im Voraus zu planen. Schausteller, Marktkrämer, Musikkapellen und viele weitere Dinge müssen organisiert und Veranstaltungsverträge abgeschlossen werden.

„Im Moment ist nicht davon auszugehen, dass sich die Lage hinsichtlich der Corona- Krise binnen weniger Wochen normalisieren wird, sondern dass im täglichen Leben weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen ist. Deshalb ist eine mögliche Planung dieser Veranstaltung für uns in der derzeitigen Situation nicht umsetzbar“, so die Verwaltung.

„Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis und freuen uns, im nächsten Jahr das Sommerfest wieder gemeinsam feiern zu können.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020