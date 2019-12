Singen für Menschen in Not und Einsamkeit

Hardheim.Immer wieder gut für neue Ideen ist der Gesangverein „Liederkranz“ Hardheim unter der Leitung seiner engagierten Vorsitzenden Andrea Neuser. So kam es dieses Jahr zur Gestaltung eines Adventskonzertes in der Pfarrkirche St. Alban mit den Chören des einheimischen Gesangvereins, dem Liederkranz Königheim, den Alphornbläsern Edelweiß Neunkirchen sowie mit der Hardheimer Organistin Stephanie Heiden.

Spende für „Türöffner-Initiative“

Zudem verband der Hardheimer Gesangverein mit dem Kirchenkonzert die Idee, mit den aus Spenden der Besucher die anerkennenswerte „Türöffner-Initiative“ des Vereins „Dienst am Nächsten“ zu unterstützen. Dessen Vorsitzender Bernhard Berberich bedankte sich für die Möglichkeit, die Intentionen der Initiative vorstellen und deren Ziele verdeutlichen zu können, die der Abhilfe bei Einsamkeit und Not bei einsamen und alten Menschen dienen sollen. In das hörenswerte Programm stimmte der junge Chor „No Name Product“ des Gesangvereins mit dem für die Adventszeit grundlegenden überzeugend gestalteten „Komm, o komm Emmanuel“ ein und richtete den Blick im weiteren Verlauf des Konzerts auf das Geschehen des Weihnachtsfestes mit „Away in a manger“, „Christmas in the old man’s hat“ und „Rudolf hat es eilig“.

Stephanie Heiden bewies als Organistin ihr Können und einfühlsames Gestaltungsvermögen mit der überzeugenden Interpretation von „O Come, O Come, Emmanuel“, „O Heiland, reiß die Himmel auf“, mit dem beliebten „Tochter Zion, freue dich“ sowie mit „An Angel to the Shepherds Spoke“.

Ein reizvolles Repertoire an Titeln hatte der Gesangverein „Liederkranz“ Königheim im Gepäck. Dieser imponierte gleich mit dem Hymnus „Preiset Gott, der unser aller Leben“, dann mit dem innigen „Chor der Gefangenen“ aus Verdis Oper „Nabucco“, dem vertrauens- und hoffnungsvollen „Herr, deine Güte reicht so weit“ und schließlich mit dem von Hanne Haller und Bernd Meinunger begeisterungsvollen „Vater unser“.

Selbstverständlich trug auch der Gemischte Chor des Hardheimer Gesangvereins „Liederkranz“ als Veranstalter in gebührender zur Gestaltung seines Adventskonzertes bei. Er hatte sich vor allem auf überlieferte Titel aus Polen wie „Im Dunkel des Stalls“, „Schlafe, mein Jesu“ und „Freut euch, Christen, freut euch“ spezialisiert.

Aus England übernommen ertönte das aufmunternde und positiv stimmende „Fröhliche Weihnacht überall“.

Als Solist des sympathischen Liedprogramms vermochte sich Peter Anton mit seiner Interpretation des Titels „God rest you merry, gentlemen“ zur Freude alle Besucher zu profilieren.

Schließlich zauberten die Alphornbläser Edelweiß Neunkirchen mit ihrem eigenwilligen charakteristischen Sound besonders reizvolle Klänge bei der Gestaltung der Titel „Beim Wegkreuz“, „Waldkapellenecho“, „Uf de Schafweid“ und „50 Jahre AV-NWS“. Die Instrumente dieser Gruppe mit Ralf Schidlo, Stefan Schell, Maximilian Schidlo, Edwin Schell und Edwin Schell baute der ebenfalls als Alphornbläser mitwirkende Leiter Albin Schell selbst.

