„Sind in der Erkundungsphase“

Hardheim.Mehrere Nachfragen gab es bei der Gemeinderatssitzung zur Einrichtung eines Waldkindergartens. „Kommt das? Ist es sicher? Oder noch in Planung?“ Fragen, die nicht nur Brigitte Scheuermann auf dem Herzen lagen. Wie der Bürgermeister erklärte, hätten zehn Eltern ihr Interesse für’s erste Jahr bekundet, für das Folgejahr 16. „Wir sind aktuell noch in der Erkundungsphase“, so Hauptamtsleiterin Mareike Brawek. Mit der Forstbetriebsverwaltung habe man sich auf die Suche nach geeigneten Grundstücken gemacht. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass der Waldkindergarten kommt.“ Wann, könne noch nicht gesagt werden.“ mem

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.11.2020