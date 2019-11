Silke und Uwe Kühner regieren nun

Höpfingen.Mit der geballten Kraft 44 Aktiver eröffnete die FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ am Samstag ihre Jubiläumskampagne 2019/20 und lüftete im katholischen Gemeindezentrum gleich zwei Geheimnisse: Neben dem Prinzenpaar, Ihre Lieblichkeit Silke II., die Kloo vom Guschtels Herbert, und Seine Tollität Uwe I. (Kühner) wurde auch das Kinderprinzenpaar vorgestellt: Prinzessin Johanna, die Tanzmaus vom Schützehaus (Seufert), und Prinz Ragnar, der Regent über Rhythmus und Takt (Dargatz).

Auf den Treff am Narrenbrunnen vor dem Alten Rathaus am Plan und den Eröffnungsumzug zum Gemeindezentrum folgten der Einmarsch mit dem „Jungelferrat in den Wertstofftonnen“ und dreifach donnerndes „Schnapsbrenner Helau“, ehe Präsident Jürgen Farrenkopf an das „halbe Jahrhundert der Höpfemer Faschenacht“ erinnerte und von „Gaudi und Spaß in 50 Jahren“ sprach.

Sodann rief er das bisherige Kinderprinzenpaar (Prinzessin Maya I., die Straußewärtin vom Adelsberg, und Prinz Quentin, der Fischkopp-Kicker von de Lorenze) zu sich und dankte ihnen für die tolle Repräsentanz in der vergangenen Kampagne: „Ihr habt Faschenachtsluft geschnuppert und Spaß gehabt“, hielt er fest und stellte dem buchstäblich „proppenvollen“ Saal mit Prinzessin Johanna, die Tanzmaus vom Schützehaus (Seufert), und Prinz Ragnar, der Regent über Rhythmus und Takt (Dargatz), auch gleich adäquate Nachfolger vor, die sogleich mit Krönchen und Zepter als närrische Insignien der Macht bestückt wurden.

„Wir haben wieder ein richtig tolles Kinderprinzenpaar“, freute sich Jürgen Farrenkopf und verwies darauf, dass „die Faschenacht das Leben bunt macht“: Diese Farbenfreude werde Jahr für Jahr durch Saal- und Straßenfaschenacht, Bütt und Tanz, bayrischem Fasching und rheinischem Karneval sowie das Miteinander von Jung und Alt bewahrt und kultiviert.

„Man sollte Verrücktes wagen und anders sein – Faschenacht ist mehr als Schwarz und Weiß“, gab der Präsident zu bedenken und lud zum Mitschunkeln ein: „In unseren Farben grün und quetscheblau rufen wir ‚Schnapsbrenner Helau’!“, hielt er fest.

Nach und nach steuerte der Abend auf seinen Höhepunkt zu: Nachdem mit Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Dani, die Kaiserin (Kaiser-Hauk), und Seiner Tollität Prinz Matze I. (Hauk) das bisherige Prinzenpaar mit dem Dank für eine „genussvolle Kampagne“ verabschiedet wurde, drehte Vorsitzender Günter Schell munter an der Stimmungsschraube und rief zum Trommelwirbel auf, ehe das neue Prinzenpaar vorgestellt wurde.

Durch die Jubiläumskampagne führen Ihre Lieblichkeit Silke II., die Kloo vom Guschtels Herbert, und Seine Tollität Uwe I. (Kühner), die sich in humorvollen Worten selbst vorstellten und zur Freude aller Anwesenden inthronisiert wurden.

Vor dem gemütlichen, von den „Schwanbergstürmern“ stimmungsvoll untermalten Beisammensein ehrten Präsident Jürgen Farrenkopf und Vorsitzender Günter Schell noch sechs verdiente Faschenachter: Sarah Dörr, Lisa-Marie Farrenkopf, Andrea Schmitt, Max Streckert, Pia Streckert und Jana Todtenhaupt wurden für ihre jeweils elfjährige Tätigkeit mit der Dankesurkunde und der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

