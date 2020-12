Waldstetten.Am letzten Kindergartentag vor den Weihnachtsferien verabschiedeten sich die Kinder und Kolleginnen im katholischen Kindergarten St. Josef in Waldstetten von Angelika Böhrer. Sie ist ab Januar im wohlverdienten Ruhestand.

Seit 1987 war Angelika Böhrer im Kindergarten in Waldstetten aktiv. Davor absolvierte sie in Mannheim ihr Anerkennungsjahr, arbeitete ein Jahr im Kindergarten St. Elisabeth in Buchen und von 1979 bis 1982 im Kindergarten in Gissigheim.

Nach der Elternzeit brachte sie in Waldstetten von Anfang an ihr Wissen ein und arbeitete engagiert an unzähligen Projekten mit. Sie unterstützte den Bau des „Haus im Haus“, den Neubau des Kindergartenspielplatzes, den Aufbau des Waldspielplatzes, half bei der Organisation von zahlreichen Festen und Feiern im Kindergarten mit. Sie übernahm die Aufgabe der Sicherheitsbeauftragten im Kindergarten und war auch zehn Jahre lang Schriftführerin des Fördervereins.

„Sie war immer da, wenn sie gebraucht wurde. Ihr war immer das Kind in der pädagogischen Arbeit und bei der Erarbeitung von Konzepten wichtig. Sie hat in den 33 Jahren viele Kinder auf ihrem Weg begleitet“, so Kindergartenleiterin Claudia Schmitt-Böhrer anerkennend. Mit ihrem Team, den Erzieherinnen Kathrin Sauer und Barbara Fitz, überraschte sie Angelika Böhrer mit einem „Baum“ aus Holz, den ein Vater ausgesägt hat – und an den jedes Kind einen Stern mit Dankesworten und einen Stern mit Wünschen für den Ruhestand gehängt hatte. Dazu sangen die Mädchen und Jungen ein selbst gedichtetes Abschiedslied.

Die Elternbeiratsvorsitzende Sabrina Berberich bedankte sich im Namen der Eltern und Kinder bei Angelika Böhrer und überreichte einen gemalten Baum und ein Präsent. Im Namen der Pfarrgemeinde überreichte Claudia Beger einen Blumenstrauß und bedankte sich bei Angelika Böhrer für ihre Arbeit.

Schließlich übergab die Kindergartenleiterin ihrer scheidenden Kollegin ein Fotobuch als Erinnerung an die vergangenen 33 Jahre und verabschiedete sie mit den Worten: „Wir lassen dich mit einem lachenden und weinenden Auge gehen. Ich verliere eine wunderbare Kollegin mit einem großen Herzen, die immer für uns da war, die jede Herausforderung annahm und immer eine Anwältin der Kinder war. Wir werden dich sehr vermissen.“

Angelika Böhrer bedankte sich bei allen und erklärte, dass sie immer gerne im Kindergarten gearbeitet und sich in Waldstetten sehr wohl gefühlt habe.

