Sicheres Erlebnis bieten

Hardheim/Würzburg.Die neue Spielzeit 2020/21 am Mainfranken-Theater Würzburg wird anders sein als in den Vorjahren. Denn das Große Haus im Bestandsgebäude an der Theaterstraße wird aufgrund der Sanierung zunächst für das Publikum geschlossen und das neue Kleine Haus im Erweiterungsbau des Bestandsgebäudes wird im Laufe der Saison eröffnet werden. Und Corona-bedingt sind einige Veränderungen an den Veranstaltungstagen nötig.

Neue und bewährte Außenspielstätten, allen voran die „Theaterfabrik Blaue Halle“ auf dem Gelände der va-Q-tec AG in der Würzburger Dürrbachau, kommen bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten hinzu. Auf einer Gesamtfläche von gut 3000 Quadratmetern richtet das künftige Staatstheater nicht nur attraktive Zuschauerflächen ein, sondern auch Arbeitsbereiche für seinen Backstage- und Werkstattbetrieb.

Große Formate mit Orchester

Etwa 150 Vorstellungen pro Saison – darunter vor allem die großen Formate mit Orchester – sollen in der Würzburger Dürrbachau den parallel dazu kommenden Spielbetrieb im neuen Kleinen Haus des Mainfranken-Theaters ergänzen. Dieses wird ebenfalls in der Saison 2020/21 eröffnet.

Die „Theaterfabrik Blaue Halle“ bietet einen rollstuhlgerechten Zugang, perspektivisch auch wieder einen Cateringservice, rund 300 Parkplätze und auch die Anbindung mit ÖPNV und Shuttle.

Die dem Theater zur Verfügung stehende Fläche erweist sich auch in der Zeit mit besonderen Abstands- und Hygieneregeln als bestens geeignet.

Reduziertes Platzangebot

Angesichts der aktuellen Situation plant die Bühne zum Saisonstart im Oktober mit einem reduzierten Platzangebot und der Umsetzung eines umfassenden Hygienekonzepts. Von der Belüftung des Zuschauersaals bis zur kontaktarmen Besucherleitung wird dabei alles ermöglicht, um Theaterliebhabern auch in der Würzburger Dürrbachau unbeschwerte und sichere Vorstellungs- und Konzerterlebnisse zu bieten. Potenziell risikoreiche Services wie Catering oder eine Garderobe wird es wegen der derzeitigen Auflagen nicht geben.

Die Leitung der VHS Hardheim, die regelmäßig Theaterbesuche in Würzburg anbietet, hofft auf die baldige Zusage der noch anstehenden drei Vorstellungen. Z

