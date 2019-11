„Selten war in Hardheim mehr Aufbruch als jetzt“

Der Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Harald Gante, informierte in der Carl-Schurz-Kaserne über die Aufstellung des Panzerbataillons 363, das im April in Dienst gestellt wird.

Hardheim. Mit der Aufstellung des 6. Panzerbataillons der Bundeswehr wurde am 1. Oktober in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim begonnen. 463 Soldaten sollen dort einmal ihren Dienst tun. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 55 Millionen Euro.

Der Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Harald Gante, blickte im Rahmen eines Pressegesprächs auf die vergangenen Wochen zurück, erinnerte an den offiziellen Startschuss für die Aufstellung des Panzerbataillons 363 in der Erftalmetropole und schaute in die Zukunft: 44 Kampfpanzer sollen es einmal sein, die in Hardheim stationiert werden.

Arbeitsbereitschaft herstellen

Mittlerweile seien in der Carl-Schurz-Kaserne 69 Soldaten mit der Herstellung der Arbeitsbereitschaft beschäftigt, so Oberstleutnant Alexander Brundisch, stellvertretender Bataillonskommandeur, der sich über die positive Aufnahme durch die Bevölkerung freute. „Wir sind hier weich gefallen. Das ist für meine Soldaten gut. Und das ist auch für mich gut.“

Dem schloss sich Generalmajor Gante gerne an: Der Einsatz dafür, dass dieser Standort wieder ausgesucht wurde, sei dem „intensiven und spürbaren Engagement“ der Vertreter der Kommune, darunter Bürgermeister Volker Rohm, ebenso zu verdanken wie den Bundestagsabgeordneten und dem Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises. „Das war überwältigend. Und hat uns gezeigt: Die Leute wollen uns hier haben.“

Das „gute Miteinander“ unterstrich auch MdB Alois Gerig: „Jetzt geht es richtig los“, freute er sich, dass Leben in die Kaserne und die Region kommt. „Das erfüllt uns mit Stolz. Hier ist zusammengekommen, was zusammengehört.“ Die Region werde davon profitieren. „Ich freue mich darauf, den Aufwuchs zu sehen, bin mächtig glücklich und stolz.“

Apropos Aufwuchs: Vieles müsse entsprechend ertüchtigt werden, denn: Bereits zum 1. Oktober 2020 soll die erste Kompanie von außerhalb zur Aufstellung des neuen Panzerbataillons 363 in die Carl-Schurz-Kaserne nach Hardheim verlegt werden, so Oberstleutnant Brundisch.

Konkret geht es dabei um die bisherige 4. Kompanie des Gebirgspanzerbataillons 8, die derzeit noch in der Kyffhäuser-Kaserne in Bad Frankenhausen (Thüringen) stationiert ist. Eine weitere Kompanie, aus dem bayerischen Pfreimd (Panzerbataillon 104), soll bis zum dritten Quartal 2021 folgen.

„Wie ein Siebener im Lotto“

„Nach der allgemeinen Trendwende Personal, Material und Finanzen folgt für die Bundeswehr jetzt Gott sei dank auch die spezielle Trendwende Neckar-Odenwald-Kreis“, freute sich Landrat Dr. Achim Brötel. „Ich habe es schon bei der Verkündung der guten Nachricht durch die damalige Bundesverteidigungsministerin und heutige Präsidentin der EU-Kommission, Dr. Ursula von der Leyen, am 6. Dezember 2018 in Munster gesagt: Die Tatsache, dass die Bundeswehr – und das noch dazu in Bataillonsstärke – wieder nach Hardheim zurückkehrt, ist nicht nur wie ein Sechser, sondern das ist fast schon wie ein Siebener im Lotto für uns.“ Sein Dank für diesen „riesigen Erfolg, über den wir uns sehr freuen“ richtete sich insbesondere noch einmal an den Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, aber auch an alle anderen Beteiligten, die unermüdlich an dieser Aufgabe gearbeitet haben.

„Das gilt erst recht, als nur wenige Wochen später (15. Januar 2019) auch die Schließungsentscheidung für das Materiallager Hardheim und das Munitionsdepot Altheim rückgängig gemacht wurde.“ Diese Botschaft – insbesondere auch in Kombination mit dem Wort „dauerhaft“ – habe man natürlich gern gehört. Man könne deshalb sicher sagen: „Selten war in Hardheim und im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis mehr Aufbruch als jetzt. Wir freuen uns auf die Soldaten und werden sie nicht nur mit offenen Armen, sondern vor allem auch mit offenen Herzen empfangen. Diese Botschaft steht über allen anderen.“

Gutes Miteinander

Das gute Miteinander zwischen Staatsbürgern mit und Staatsbürgern ohne Uniform habe im Neckar-Odenwald-Kreis nicht nur eine lange Tradition, sondern erfreulicherweise jetzt auch wieder eine neue Zukunft. Und: Die bundeswehrfreundliche Grundstimmung sei, wie die Ministerin mehrfach betont habe, auch ein zentral wichtiger Faktor dafür, dass die Wahl „am Ende auf uns gefallen ist“.

Daran wolle man mit Blick auf die Zukunft nicht nur festhalten, sondern diesen Ansatz sogar noch weiter ausbauen.

„Hierzu ist seinerzeit schon in Munster ganz spontan die Idee entstanden, ob wir nicht als Landkreis eine offizielle Patenschaft für das neue Panzerbataillon 363 übernehmen könnten.“ Üblicherweise bestünden solche Patenschaften auf der Ebene von Städten und Gemeinden, dann aber mit einzelnen Kompanien. Allerdings gibt es auch Landkreise, die ihrerseits eine Patenschaft – dann für eine gesamte Einheit – übernommen haben.

„Diesen Weg werden wir jetzt auch gehen. Der Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises hat uns bereits mit überwältigender Mehrheit grünes Licht dafür gegeben.“

Jetzt, nachdem die Aufstellung des Panzerbataillons 363 offiziell begonnen habe, „werden wir über den Kommandeur der 10. Panzerdivision in Veitshöchheim auch die weiteren Schritte zur Genehmigung der Patenschaft in Gang bringen. Das entsprechende Schreiben habe ich heute mit dabei und will es gleich im Anschluss persönlich an Generalmajor Gante übergeben.“

„Große Chance für die Region“

Brötels Fazit: „Wir sind stolz, ein Garnisonslandkreis zu sein und zu bleiben. Das ist eine große Chance für unsere gesamte Region.“

Mit ihren Vorrednern freute sich MdB Nina Warken, die von einem „wahr gewordenen Traum“ sprach. Es sei ein guten Tag, nicht nur für Hardheim und die Region, sondern auch für die Bundeswehr.

Das letzte Wort hatte beim Pressegespräch Bürgermeister Volker Rohm, der sich bei allen bedankte, die sich für Hardheim und somit die „Traditionsheimat von Soldaten“ eingesetzt haben.

Er sprach von einer „gewachsenen Gemeinschaft“ und lobte die offene und freudige Willkommenskultur in seiner Gemeinde, in der man sehr wohl um die Bedürfnisse wisse, welche die Soldaten haben, die man in den kommenden Monaten und Jahren begrüßen werde. Beispielsweise sei man gerade dabei, ein Neubaugebiet zu erschließen.

„Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Wir können noch mehr“, so Volker Rohm abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.11.2019