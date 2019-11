„Selten war in Hardheim mehr Aufbruch als jetzt“

Der Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Harald Gante, informierte in der Carl-Schurz-Kaserne über die Aufstellung des Panzerbataillons 363, das im April in Dienst gestellt wird.

Hardheim. Mit der Aufstellung des 6. Panzerbataillons der Bundeswehr wurde am 1. Oktober in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim begonnen. 463 Soldaten sollen dort einmal ihren Dienst tun. Das

...