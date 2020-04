Seit Jahrzehnten vielfältig engagiert

Hardheim.Ein echter „Riedbu’“ wird 75: Am heutigen Donnerstag feiert der seit Jahrzehnten in vielfältiger Weise engagierte Rudi Malcher seinen „halbrunden“ Geburtstag.

Geboren am 30. April 1945 in Neutitschein/Nordmähren, kam Rudi Malcher mit seiner Familie bereits als Zweijähriger nach Hardheim und fand im „Ried“ eine neue Heimat.

Auf den Besuch der Volksschule folgte eine Lehre bei der Firma A&A Eirich zum Maschinenschlosser, ehe der Jubilar 18 Jahre lang für die Firma Bermayer als Monteur sowie als Leiter des Firmenfuhrparks beschäftigt war.

Schritt in die Selbstständigkeit

1983 wagte Malcher den Schritt in die Selbstständigkeit, wobei er sich immer auf die Rückdeckung seiner Frau Magdalena verlassen konnte, die er 1968 geheiratet hatte und mit der er Tochter Silke großzog: Seine berufliche Heimat war ab diesem Zeitpunkt mit kurzer Unterbrechung die Gastronomie.

Zunächst übernahm er mit seiner Frau das alteingesessene Gasthaus „Brauerei Löffler“, ehe sie gemeinsam das Sportheim des TV Hardheim und zuletzt von 2007 bis 2011 die „Erftalstube“ geführt hatten.

Eine schöne Zeit mit vielen Erinnerungen: „Wir waren mit ganzem Herzblut Gastwirte“, sagt Rudi Malcher heute und hebt den täglichen Kontakt mit zahlreichen Gästen hervor, aus denen mit den Jahren nicht selten echte Freunde wurden.

Seine Freizeit gehörte von Stund’ an den Hardheimer Vereinen – an vorderster Stelle der FG „Hordemer Wölf“, deren Ehrenmitglied er ist. Von 1983 bis 1990 bekleidete er das Amt des Vorsitzenden, von 1990 bis 2004 setzte er als Vize-Präsident Akzente im „närrischen Wolfsheim“.

Über Jahre hinweg war er zudem Umzugsleiter der „Hordemer Wölf“ und koordinierte auch das legendäre „Fränkische Narrentreffen“, das am 23. Februar 2003 in Hardheim Station gemacht hatte.

Verdienstorden in Gold

Ab 1988 schlüpfte er bei den Prunksitzungen in die Rolle des „Riedbu’“, aus dessen Sicht er mit Witz und Charme – aber nie unter der Gürtellinie – das Ortsgeschehen glossierte. Bis 2003 gehörte er dem Präsidium des Narrenrings Main-Neckar an, dessen Verdienstorden in Gold er wie auch den goldenen Verdienstorden des Bunds deutscher Karneval sein Eigen nennen darf.

Auch im Vorstand des Angelsportvereins war er über zwei Jahrzehnte hinweg tätig. Seine tiefe Heimatverbundenheit spiegelt sich weiterhin in seinen lesenswerten und humorigen Beiträgen zum Hardheimer Dialekt in der vor einigen Jahren herausgegebenen Buchreihe „Hardheim und seine Ortsteile – einst und heute“ wieder.

Große Verdienste erwarb sich Malcher fernerhin um die Prunksitzungen der Behinderten-Begegnungsstätte Osterburken (BBO), die er 1987 ins Leben gerufen und über 30 Jahre hinweg organisiert hatte. Auch dafür erhielt er 2017 eine Auszeichnung, auf die er besonders stolz ist.

Stadion- und Hallensprecher

Auch dem TV Hardheim ist er verbunden: Als Stadionsprecher der Fußballer und Hallensprecher der Handballer sorgte der Jubilar dafür, dass sämtliche Informationen über den laufenden Spielbetrieb beim Publikum ankommen – natürlich nicht ohne den berühmten Schalk im Nacken: Aufgrund seiner humorvollen, freundlichen und offenen Art ist Rudi Malcher ein äußerst beliebter Hardheimer.

So wird er an seinem 75. Geburtstag – wenngleich die Feier aufgrund der Corona-Pandemie entfallen muss – sicher zahlreiche Gratulationen empfangen, denen sich die Fränkischen Nachrichten mit den besten Glück- und Segenswünschen anschließen.

