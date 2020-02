Schwarz-weiße Partynacht

Hardheim.In der Erftalhalle findet am 28. März die zweite „Lions Party Time“ unter dem Motto „Color your night – Black & White“ statt. Mit moderner Lichttechnik toll in Szene gesetzt, hatten die Erfattalhalle als Party-Location und die Liveband alle Gäste bei der Auftaktveranstaltung im März 2019 so sehr begeistert, dass der Lions Club Madonnenland dieses Benefiz-Event fortsetzt.

Dieses Jahr wird die Liveband „N*COGNITO“ den Partygästen mit Funk-, Soul-, und Disco-Music kräftig einheizen. Die Band besteht aus renommierten Künstlern, die bereits mit Showgrößen wie Herbert Grönemeyer, Ray Wilson (Genesis), den Gypsy Kings und Revolverheld zusammengearbeitet haben oder sich auch durch Finalteilnahmen bei den TV-Sendungen „The Voice of Germany“ oder „Deutschland sucht den Superstar“ einen Namen geschaffen haben.

Eine Whiskey-Rum-Lounge, die Cocktail-Bar sowie der im Eintrittskartenpreis inkludierte Party-Snack-Teller runden das kulinarische Angebot ab. Zudem wird eine Tombola veranstaltet, deren Erlös mit dem der Party-Veranstaltung in die Förderung von Jugendprojekten in der Region einfließt.

Ein kostenloser Home-Shuttle-Service ist für Gruppen ab sechs Personen mit Voranmeldung über die Lions Club-Mitglieder möglich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.02.2020