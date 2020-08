Schule mit viel Herzblut geprägt

Gerichtstetten.Zwei tragende Säulen der Gerichtstettener Grundschule – die beiden Lehrerinnen Traudel Stätzler und Sigrid Hacker – wurden am letzten Schultag vor den Sommerferien in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Nachdem die beiden Lehrerinnen durch ein von den Schülern gebildetes Blumenspalier geschritten waren, blickte Rektorin Daniela Taranto in ihrer Rede auf den großen Einsatz von Traudel Stätzler und Sigrid Hacker zurück, die mit viel Leidenschaft, Ausdauer und Herzblut die Schule geprägt haben.

„Großes Geschenk“

Traudel Stätzler unterrichtete fast ihr gesamtes Berufsleben – nämlich 42 Jahre lang – an der Grundschule in Gerichtstetten und leitete zudem kommissarisch über mehrere Jahre die kleine Einrichtung. Taranto bezeichnete die engagierte Lehrerin als „großes Geschenk für die Schüler, das Kollegium sowie für die gesamte Schule“, denn ohne ihren unermüdlichen Einsatz gebe es diese vermutlich nicht mehr.

Sigrid Hacker unterrichtete die vergangenen 14 Jahre in Gerichtstetten, so die Rektorin, und bereicherte die Schule nicht nur mit ihrem kreativen Kunstunterricht, sondern brachte neben den Hauptfächern den Schülern auch die Grundkenntnisse der englischen Sprache bei.

Bürgermeister Volker Rohm bezeichnete Traudel Stätzler als Urgestein der Schule. Er betonte, dass ihr das Wohl der Grundschule sehr am Herzen lag und ihr Einsatz von Schülern und Eltern geschätzt wurde. Lobende Worte fand Bürgermeister Rohm auch für Sigrid Hacker, die jahrelang als Kooperationslehrkraft für einen gelungenen Übergang vom Kindergarten in die Grundschule Sorge getragen hat.

Ehe die Elternbeiratsvorsitzende Kerstin Müller-Wohlgemuth den Abschluss der Redner bildete, drückte Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach den scheidenden Lehrerinnen mit einem Blumengruß ebenfalls seinen großen Dank aus. Kerstin Müller-Wohlgemuth überreichte im Namen der Eltern Schaukel-Liegestühle mit Fotokissen der Schule und wünschte Stätzler und Hacker nach Jahren harter Arbeit „eine wundervolle Ruhestandszeit“.

Traudel Stätzler bedankte sich für die vielen Glückwünsche sowie für die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Da sie die Schule nun bei Daniela Taranto in guten Händen wisse, könne sie ganz beruhigt in den Ruhestand gehen. Zum Schluss bekamen die beiden Pädagogen vom Kollegium einen Geschenkkorb mit allerlei Nützlichem für den Ruhestand überreicht, und die Schüler verabschiedeten ihre Lehrerinnen noch mit einem selbstgereimten Gedicht in den Ruhestand.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020