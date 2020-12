Schönste Nebensache der Welt: „Radeln“

Die ursprüngliche Interessengemeinschaft wurde mittlerweile zum Verein „Mühlenradweg Erftal“. Die Gründung fand vor zehn Jahren statt: Grund genug, um eine kleine Bilanz zu ziehen.

Hardheim. Der Verein Mühlenradweg Erftal wurde ursprünglich am 21. Dezember 2010 als „Interessengemeinschaft Mühlenradweg Erftal“ in Räumen der Firma Leiblein in Hardheim gegründet.

Zu den

...