Schnittmaßnahmen sollen gefördert werden

Höpfingen.Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Höpfingen erhielt dieser Tage den offiziellen Bescheid vom Regierungspräsidium Karlsruhe, dass der im vergangenen Sommer gestellte Sammelantrag zum Schnitt von Streuobstbäumen genehmigt wurde. Die Teilnehmer können also mit der Förderung ihrer Schnittmaßnahmen rechnen.

Zur Erfassung der Anzahl der Schnittmaßnahmen wird der OGV auf die Teilnehmer zukommen. Die Arbeiten können jedoch unabhängig davon ausgeführt werden.

Während Veranstaltungen wie beispielsweise Schnittkurse derzeit nicht möglich sind, wird die jährliche Sammelbestellung von Obstbäumen auch 2021 wieder durchgeführt.

Die Bestellungen sollten bis Ende Februar erfolgen, so dass in der ersten Märzhälfte die Pflanzungen erfolgen können. Interessenten wenden sich an Andreas Fürst, Telefon 0175/4340019, oder Sebastian Bayer, Telefon 0170/7800446.

Blühecke mit Insektenhotel

Des Weiteren hat sich der Vorstand entschlossen, in diesem Jahr Corona-bedingt auf die Planung des traditionellen Ausflugs über Pfingsten zu verzichten, da die Durchführung derzeit noch zu ungewiss ist, ebenso gilt dies für die Terminfestlegung der Jahreshauptversammlung.

Weiter gehen die Planungen für die Blühecke an der Hardheimer Straße. Dort wurde von Vorstandsmitgliedern bereits ein stattliches Insektenhotel errichtet.

Ebenso wurde das mögliche Format einer Trockenmauer festgelegt, die – wenn es die Bedingungen wieder ermöglichen – ebenfalls dort errichtet werden soll.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.02.2021