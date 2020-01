Schnipseljagd sorgte für viel Spaß

Hardheim.Gemeinsam begann am Sonntagnachmittag ab dem Schlossplatz eine Wanderung mit Suche nach den richtungsweisenden Pfeilen des Odenwaldklubs Hardheim. Das Finden der Zeichen wurde den Kindern und Erwachsenen von der Vortruppe mit Jugendlichen nicht leicht gemacht. Dadurch war der Spaß- und Suchfaktor höher. An der Steinemühle trennte sich die Gruppe zum Wandern in Richtung Wohlfahrtsmühle und zur restlichen Schnipseljagd. Am Steinernen Turm ließ sich der Vortrupp, versteckt in Büschen, suchen. Es gab eine kleine Überraschung für die Kinder und Gebäck.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020