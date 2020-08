Schlager-Open-Air am Samstag

Schweinberg.Im Schweinberger Autokino am Sportplatz findet am Samstag, 29. August, ab 20 Uhr das große „Schlager Open Air“ statt. Neben der aus Walldürn stammenden Sängerin Liane werden die Schlagerpiloten sowie der auch in seiner Paraderolle „Frau Wäber“ auftretende Hansy Vogt („Die Feldberger“) an der Stimmungsschraube drehen.

„Wir hoffen natürlich alle, dass viele kommen. Seit Februar standen wir nicht mehr auf einer Bühne und freuen uns sehr darüber, dass das junge Team von ‚Get Your Sound’ aus Schweinberg so etwas auf die Beine stellt“, betont Liane Kaiser stellvertretend für die Interpreten. Alle Corona-Bestimmungen und Abstandsregeln würden strikt eingehalten.

Am Sonntag, 30. August, wird im „Grünen Baum“ in Schweinberg ein kleines Liane-Fantreffen nach Art eines Frühschoppens stattfinden; Liane und die „Capris“ werden ab 10 Uhr vor Ort sein. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.08.2020