Schlaf, autonomes Fahren und Migration aus Afrika-Sicht als Themen

Hardheim.Mit ihren schon seit vielen Jahren angebotenen Vorträgen insbesondere zu Themen wie Gesundheit“ und auch zu aktuellen politischen und gesellschaftspolitischen Geschehnissen will die VHS-Außenstelle Hardheim weiterhin aufwarten.

Ursachen für Schlafstörungen

Am Mittwoch, 5. Februar, bereits um 18.30 Uhr, wird sich Dr. Thomas Polak vom Universitätsklinikum Würzburg in seinem Vortrag mit dem Thema „Schlaf“ befassen. Er wird dabei verdeutlichen, dass Schlaf trotz des Zustands der äußeren Ruhe bei Menschen und den meisten Tieren weit davon entfernt ist, nur ein Zustand fehlender Wachheit zu sein. Schlaf ist vielmehr ein aktiver, hoch regulierter Prozess, in dem nicht nur wichtige Kontrollfunktionen aufrechterhalten werden, sondern auch aktive Prozesse ablaufen. Es gibt auch zahlreiche mögliche Störungen.

Und bei anhaltenden Schlafproblemen einfach nur Tabletten zu nehmen, kann gemäß den Betrachtungen des Referenten gefährlich sein. Der Vortrag dreht sich auch um die Fragen, welche Ursachen es für Schlafstörungen gibt und welche die drei Phasen der Behandlung sind, bei denen auch nur bestimmte Medikamente erst an letzter Stelle stehen sollen.

Als aktuelles Thema anzusehen ist das Thema „Autofahren der Zukunft? Autonom, vernetzt, gefährlich?“, mit dem sich Dr. Christian Krupitzer, Lehrstuhl für Informatik an der Universität Würzburg, am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr auseinandersetzen wird. In diesem nicht zu technischen Vortrag wird der aktuelle Stand der Entwicklung im Bereich autonomen Fahrens vorgestellt, das Potenzial der Technologie anhand von Fallstudien betrachtet sowie Gefahrenquellen diskutiert.

Blick auf Europa

Schließlich geht es am Mittwoch, 29. April, um 19 Uhr im Vortrag von Julien Martin Bobineau Universität Würzburg, um „Der Ort, an dem man niemals ankommt – Europa – Bilder und Migration in Afrika“. Der Referent befasst sich mit den täglichen, stereotypischen Bildern in den Nachrichten, in der Werbung oder in Spielfilmen. Dabei beleuchtet er die Sicht von Europa auf Afrika und umgekehrt. Denn, so Bobineau, in vielen Fällen wird dort Europa keineswegs als Paradies gesehen, sondern als „Ort, an dem man niemals ankommt“, und das Mittelmeer als Massengrab gekennzeichnet. Migration ereignet sich gemäß Darstellung des Referenten vorwiegend innerhalb Afrikas, verhältnismäßig selten werden seiner Erkenntnis zufolge interkontinentale Grenzen überquert. Der Vortrag beleuchtet Flucht und Migration aus einer afrikanischen Perspektive und zeigt am Beispiel von afrikanischen Romanen und Filmen auf, dass negative Europa-Bilder schon seit dem Jahr 2000 überwiegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019