„Saint’s Sin“ in der Erftalstube zu Gast

Hardheim.„Saint’s Sin“ ist am Freitag, 30. August, 18.30 Uhr, in der Erftalstube in Hardheim zu Gast. Marcs und Mikes Motto an diesem Abend: „Wild, wild West – Country Fest“. Marc Saint (Vocals & Percussion) und Mike Crush (Guitar & Vocals) waren in den vergangenen sieben Jahren bei über 300 Konzerten auf nationalen und internationalen Bühnen zu sehen. Das Programm von „Saint’s Sin“ umfasst Songs aus den frühen Tagen der Rockmusik von Chuck Berry, Beatles, Bob Dylan, CCR, Elvis Presley, George Ezra, REO Speedwagon, Uncle Cracker und John Denver. Die Ära der 80er & 90er Jahre bis hin zur Gegenwart ist mit bekannten Titeln von Bryan Adams, Soul Asylum, Poison, Sportfreunde Stiller, Kid Rock, Tesla, Metallica, Gotthard und vielen mehr vertreten. Der Eintritt ist frei. Bild: Veranstalter

